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Жителю Омской области дали срок за убийство знакомого из-за куска сала - РИА Новости, 15.05.2024
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14:23 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/prigovor-1946143235.html
Жителю Омской области дали срок за убийство знакомого из-за куска сала
Жителю Омской области дали срок за убийство знакомого из-за куска сала - РИА Новости, 15.05.2024
Жителю Омской области дали срок за убийство знакомого из-за куска сала
Жителя Омской области, который убил своего знакомого, потому что посчитал, что он своровал у него кусок соленого сала, приговорили к 11 годам колонии строгого... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:23
2024-05-15T14:23
происшествия
омская область
россия
тара
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ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Жителя Омской области, который убил своего знакомого, потому что посчитал, что он своровал у него кусок соленого сала, приговорили к 11 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Суд установил, что в апреле 2022 года 34-летний житель города Тара в Омской области посчитал, что его товарищ украл у него кусок соленого сала. Он избил его и запер в подполе своего дома, а на следующий день задушил и спрятал тело в деревянном туалете. О пропаже мужчины заявили родители. Убийцу задержали и во время допроса он признался в еще одном преступлении. Оказалось, что в сентябре 2021 года, обидевшись на жителя села Коренево Тарского района, который, по его мнению, недостаточно оплачивал его труд, поджег его сено, причинив ущерб на сумму 113 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", "умышленное уничтожение имущества", "незаконное лишение свободы" и "уклонение от административного надзора". "С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе. Также, суд взыскал с него 113 тысяч рублей как компенсацию материального ущерба в пользу хозяина сена.
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происшествия, омская область, россия, тара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Тара, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Омской области дали срок за убийство знакомого из-за куска сала

Жителю Омской области 11 лет колонии за убийство знакомого из-за куска сала

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Жителя Омской области, который убил своего знакомого, потому что посчитал, что он своровал у него кусок соленого сала, приговорили к 11 годам колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Суд установил, что в апреле 2022 года 34-летний житель города Тара в Омской области посчитал, что его товарищ украл у него кусок соленого сала. Он избил его и запер в подполе своего дома, а на следующий день задушил и спрятал тело в деревянном туалете. О пропаже мужчины заявили родители. Убийцу задержали и во время допроса он признался в еще одном преступлении. Оказалось, что в сентябре 2021 года, обидевшись на жителя села Коренево Тарского района, который, по его мнению, недостаточно оплачивал его труд, поджег его сено, причинив ущерб на сумму 113 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", "умышленное уничтожение имущества", "незаконное лишение свободы" и "уклонение от административного надзора".
"С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
Также, суд взыскал с него 113 тысяч рублей как компенсацию материального ущерба в пользу хозяина сена.
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ПроисшествияОмская областьРоссияТараСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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