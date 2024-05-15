https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

МИД Приднестровья потребовал гарантии мира и стабильности

МИД Приднестровья потребовал гарантии мира и стабильности - РИА Новости, 15.05.2024

МИД Приднестровья потребовал гарантии мира и стабильности

Приднестровью необходимы гарантии мира и стабильности, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:46

2024-05-15T21:46

2024-05-15T21:46

в мире

кишинев

сша

тирасполь

виталий игнатьев

евросоюз

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Приднестровью необходимы гарантии мира и стабильности, заявил в среду глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Гарантии мира и стабильности, конечно, нужны, и не только Приднестровью в нашем нестабильном мире. Как вы знаете, позиция Приднестровья исключительно миролюбива. Мы выступаем только за мирные, цивилизованные методы решения любых проблем. Предостерегаем других участников от необдуманных действий, которые будут иметь непредсказуемые и крайне негативные последствия, в том числе и для них самих", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый приднестровский". Глава МИД ПМР также добавил, что все участники переговорного процесса в формате "5+2", в том числе наблюдатели от США и ЕС, должны приложить все усилия для того, чтобы диалог между представителями Тирасполя и Кишинёва не превращался в какой-то формат эскалации. "В данной части, конечно, мы рассчитываем на то, что миротворческая операция продолжит свое функционирование как важнейший элемент обеспечения мира и стабильности", - отметил Игнатьев. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Последняя официальная встреча в формате "1+1" состоялась 16 января этого года, она завершилась безрезультатно. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, кишинев, сша, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз, обсе