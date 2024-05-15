https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946138413.html

Жителя Томской области осудили за убийство фельдшера

Жителя Томской области осудили за убийство фельдшера - РИА Новости, 15.05.2024

Жителя Томской области осудили за убийство фельдшера

Кривошеинский районный суд Томской области приговорил жителя села Иштан к 10 годам лишения свободы за убийство прибывшей по вызову сельского фельдшера, сообщает РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:12

2024-05-15T14:12

2024-05-15T14:12

происшествия

томская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Кривошеинский районный суд Томской области приговорил жителя села Иштан к 10 годам лишения свободы за убийство прибывшей по вызову сельского фельдшера, сообщает прокуратура региона. В надзорном ведомстве пояснили, что суд вынес приговор в отношении двоих местных жителей, которые в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в убийстве, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и наркотиков, а также укрывательстве убийства. "С учетом позиции прокурора суд приговорил виновного в убийстве к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго мужчину – к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В прокуратуре сообщили, что в сентябре 2023 года подсудимые распивали алкоголь в доме одного из них в селе Иштан. В процессе хозяин дома получил ожоги тела в результате возгорания одежды, в связи с чем был вызван фельдшер. "После оказания медицинской помощи между медиком и приятелем пострадавшего возник конфликт, в ходе которого тот нанес женщине множественные удары по голове и телу. В результате его действий 59-летняя потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений. Наутро хозяин дома, заведомо зная о совершенном его гостем убийстве, помог ему вывезти тело фельдшера в лесной массив, где тот захоронил его", - рассказали в прокуратуре. Кроме того, у обвиняемого в убийстве мужчины позже был обнаружен пакет с марихуаной, а у его приятеля – 50 патронов для нарезного огнестрельного оружия. Также суд удовлетворил гражданские иски двух дочерей погибшей женщины. С осужденного за убийство их матери взыскано по 1 миллиону рублей в пользу каждой в качестве компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915458302.html

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924151777.html

https://ria.ru/20231215/proisshestvie-1916008290.html

томская область

новосибирск

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происшествия, томская область, новосибирск