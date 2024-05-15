https://ria.ru/20240515/predprinimatelstvo-1946148582.html

Женское предпринимательство: все больше женщин в РФ открывает свой бизнес

Женское предпринимательство: все больше женщин в РФ открывает свой бизнес - РИА Новости, 15.05.2024

Женское предпринимательство: все больше женщин в РФ открывает свой бизнес

За 2023 год в России почти на треть (27%) увеличилось число женщин, занимающихся бизнесом, говорится в исследовании платформы "Деловая среда". РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:03

2024-05-15T16:03

2024-05-15T16:03

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женщины

предприниматели

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За 2023 год в России почти на треть (27%) увеличилось число женщин, занимающихся бизнесом, говорится в исследовании платформы "Деловая среда".Наибольший рост предпринимательской деятельности среди женщин - в Республике Татарстан (52%), Московской области (32%) и Санкт-Петербурге (28%). В прошлом году свой бизнес преимущественно регистрировали женщины в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области.В настоящее время по всей России благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" производится обучение граждан основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Многие программы рассчитаны как на повышение квалификации уже работающих предпринимателей, так и на молодых людей – школьников и студентов.Для женщин из всех регионов России доступна федеральная грантовая программа "Мама-предприниматель" — образовательный проект, где можно пройти обучение по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Он направлен на помощь девушкам в воплощении бизнес-идеи и создании собственного дела. Участницами могут стать женщины в декрете или те, у кого есть несовершеннолетние дети. Подать заявку можно в центрах "Мой бизнес". Лучшие проекты получат грант на развитие – 100 тысяч рублей. За 10 лет в программе "Мама-предприниматель" приняли участие около 7000 женщин, 247 человек стали победительницами конкурса.Лекции, семинары и мастер-классы проводятся в сети центров "Мой бизнес", которые сейчас работают во всех регионах РФ. Всего таких центров в России работает уже более 440. В 2023 году поддержкой центров "Мой бизнес" в плане финансов, образования, консультаций воспользовалось более 550 тысяч предпринимателей и самозанятых. Это на 110 тысяч больше результатов 2022 года.Проект "Мама-предприниматель" сильно изменил жизнь Елены Калиевой, мамы троих детей. Теперь Елена руководитель Студии голоса и речи. В 2023 году предпринимательница уволилась с работы и начала задумываться об открытии своего дела, поэтому подала заявку на участие в программе."Я более 20 лет работала в найме, 10 лет в органах власти, ушла с госслужбы в свое плавание. Если бы не участие в "Мама-предприниматель" сразу после увольнения с работы, вряд ли бы я решилась открывать свое дело. Скорее всего, ушла бы обратно в найм. Проект помог обрести уверенность, дал знания, новые связи, поддержку", — делится Калиева.Первые занятия проходили в арендованном спортивном зале. Елена вела группу детей 9 классов по программе "Подготовка к ОГЭ по устному русскому языку". После успеха детей на ОГЭ, она открыла собственную студию, куда купила четыре микрофона, микшер и спортивный инвентарь для дыхательной практики. Сейчас в студии работают четыре группы: две для детей и две для взрослых. Ученики изучают работу с микрофоном, записывают сказки, тренируют интонацию и артикуляцию. Также ведутся разные проекты: подготовка к онлайн-урокам, участие в концертной программе, организация рабочих мест для подростков и онлайн-курсы английского.Мерами поддержки по нацпроекту воспользовалась и Апполинария Каримова из Тюменской области. В 2023 году она приняла участие в федеральном проекте "Мама-предприниматель 2023", где впервые представила свою бизнес-идею. В июне 2023 года презентовала собственный бренд бижутерии Girl Gem, а уже в октябре 2023 состоялась презентация бренда.Именно на проекте "Мама-предприниматель" девушка нашла свое призвание и получила все стороннюю поддержку для легкого старта большого дела.Всего только в Алтайском крае в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина, гранты для молодежного предпринимательства в 2022 году были предоставлены 57 субъектам МСП на общую сумму 28,389 миллиона рублей, в 2023 году - 49 предпринимателям на общую сумму 23,689 миллиона рублей.По информации "Деловой среды", многие женщины-предприниматели открывают бизнес в возрасте до 25 лет."Раньше всех начинают развивать свое дело девушки в Удмуртской Республике: почти каждая пятая начала этот путь в возрасте до 25 лет", - отмечает и.о. генерального директора АО "Деловая среда" Алексей Грищенко, его слова приводятся на сайте.На тенденцию к омоложению бизнеса обратил внимание и президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию."Особо отмечу, что за 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Сегодня их более 240 тысяч. Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП. То есть должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели", - подчеркнул Путин.По статистике руководителя "Деловой среды", более остальных представлены в бизнесе женщины до 35 лет. На эту возрастную категорию приходится 43% предпринимательниц.Но возраст бизнес-активности не помеха. Женщины за 50, решившие открыть свое дело, также не редкость."Больше всего женщин, начавших вести бизнес после 56 лет, отмечено в Республике Дагестан. Они составляют пятую часть предпринимательниц региона", - сообщил Грищенко.Часто помочь открыть свое дело помогает заключение социального контракта. Что это такое? Социальный контракт для самозанятых граждан – это помощь государства по открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации, оказываемая в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Соцконтракт заключается на период до одного года и включает помощь в составлении бизнес-плана, смет и поиска рынков сбыта продукции.Так, заключение соцконтракта помогло открыть свое дело учительнице Татьяне Сониной из Волгоградской области. На средства от государства она закупила интерактивную панель, мощный компьютер, веб-камеры, развивающий материал, и теперь дистанционно занимается репетиторством для детей во всей области."Современные дети привязаны к гаджетам, им интереснее и проще учить таблицу умножения или правила русского языка с помощью компьютерных тренажеров. Так что, используя в обучении возможности современной техники, мы разговариваем с ними на одном языке", - привели в АНО "Национальные приоритеты" слова Сониной.А вот бывший бухгалтер из города Мезень Архангельской области Ирина Насонова на 250 тысяч рублей, выделенных ей в рамках соцконтракта приобрела две швейные машинки, термопресс, компьютер."Я очень люблю шить, творить, заниматься рукоделием. Но жизнь так сложилась, что я, получив диплом экономиста, трудоустроилась кассиром. Но шить не прекращала, и в 2021 году уволилась, оформила самозанятость", - рассказывает Насонова.Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по итогам 2023 года в стране насчитывалось уже более 6,5 миллионов субъектов МСП и почти 10 миллиона самозанятых.В Москве проходит неделя предпринимательства. Ее самым значимым событием станет Московский предпринимательский форум. Он пройдет с 21 по 24 мая. Здесь компании Москвы смогут найти новых партнеров и инвестиции, развить нетворкинг, обсудить насущные вопросы бизнеса, обменяться опытом и получить консультации для старта и развития своего дела. Главная тема форума: "Предпринимательство — это выбор". Программа состоит из 3 треков: "Выбор создавать", "Выбор развивать" и "Выбор сотрудничать".

https://ria.ru/20240515/sotskontrakt-1946130387.html

https://ria.ru/20240515/forum-1946123333.html

https://ria.ru/20240514/forum-1945917455.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, работа, женщины, предприниматели