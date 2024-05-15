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Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы - РИА Новости, 15.05.2024
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12:06 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pravitelstvo-1946097094.html
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы - РИА Новости, 15.05.2024
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы
Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:06
2024-05-15T12:06
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Президент вчера попросил серьезно учесть все прозвучавшие в Думе предложения, и мы обязательно это сделаем", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы

Мишустин: правительство учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения министрам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в новом составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в новом составе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в новом составе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
"Президент вчера попросил серьезно учесть все прозвучавшие в Думе предложения, и мы обязательно это сделаем", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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