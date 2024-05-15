https://ria.ru/20240515/pravitelstvo-1946097094.html
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы - РИА Новости, 15.05.2024
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы
Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:06
2024-05-15T12:06
2024-05-15T12:06
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Президент вчера попросил серьезно учесть все прозвучавшие в Думе предложения, и мы обязательно это сделаем", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы
Мишустин: правительство учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения министрам