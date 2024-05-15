https://ria.ru/20240515/pravitelstvo-1946097094.html

Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы

Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы - РИА Новости, 15.05.2024

Мишустин пообещал учесть все предложения, поступившие от Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:06

2024-05-15T12:06

2024-05-15T12:06

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что новый состав кабмина учтет все прозвучавшие в Госдуме предложения новым министрам. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Президент вчера попросил серьезно учесть все прозвучавшие в Думе предложения, и мы обязательно это сделаем", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии