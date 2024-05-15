https://ria.ru/20240515/pravitelstvo-1946089477.html

Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство

Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство - РИА Новости, 15.05.2024

Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабмина, которые переходят на другие должности, он выразил уверенность, что они будут... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:36

2024-05-15T11:36

2024-05-15T11:44

михаил мишустин

политика

россия

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабмина, которые переходят на другие должности, он выразил уверенность, что они будут востребованы в новом качестве."Хочу поблагодарить тех членов кабинета министров, которые переходят на другие должности, пожелать им дальнейших успехов. Уверен, что они будут, конечно же, востребованы и в новом качестве", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Мишустин в среду провел первое заседание правительства в новом составе.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, политика, россия, назначение нового состава правительства россии