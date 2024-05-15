https://ria.ru/20240515/pravitelstvo-1946089477.html
Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство
Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство - РИА Новости, 15.05.2024
Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабмина, которые переходят на другие должности, он выразил уверенность, что они будут... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:36
2024-05-15T11:36
2024-05-15T11:44
михаил мишустин
политика
россия
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабмина, которые переходят на другие должности, он выразил уверенность, что они будут востребованы в новом качестве."Хочу поблагодарить тех членов кабинета министров, которые переходят на другие должности, пожелать им дальнейших успехов. Уверен, что они будут, конечно же, востребованы и в новом качестве", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Мишустин в среду провел первое заседание правительства в новом составе.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, политика, россия, назначение нового состава правительства россии
Михаил Мишустин, Политика, Россия, Назначение нового состава правительства России
Мишустин поблагодарил министров, покидающих правительство
Мишустин выразил надежду, что экс-министры будут востребованы на новых постах
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов бывшего состава кабмина, которые переходят на другие должности, он выразил уверенность, что они будут востребованы в новом качестве.
"Хочу поблагодарить тех членов кабинета министров, которые переходят на другие должности, пожелать им дальнейших успехов. Уверен, что они будут, конечно же, востребованы и в новом качестве", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Мишустин в среду провел первое заседание правительства в новом составе.