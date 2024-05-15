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В Саратове пожарные спасли марокканца из загоревшейся квартиры
В Саратове пожарные спасли марокканца из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 15.05.2024
В Саратове пожарные спасли марокканца из загоревшейся квартиры
Двое пожарных в свой выходной спасли гражданина Марокко из загоревшейся квартиры многоэтажного дома в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:09
2024-05-15T16:09
2024-05-15T19:04
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САРАТОВ, 15 мая — РИА Новости. Двое пожарных в свой выходной спасли гражданина Марокко из загоревшейся квартиры многоэтажного дома в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС. Возгорание произошло накануне вечером в квартире на десятом этаже дома по адресу: улица Орджоникидзе, 13/6. Заметил дым из окна проживающий неподалеку пожарный Алексей Климов и кинулся в подъезд, по пути встретил пожарного из другой пожарной части — Дениса Худакова. "Забежали вместе в подъезд, нашли нужную квартиру, начали стучать. Открыл молодой мужчина, все было в дыму. Алексей и Денис подхватили его под руки и немедленно вывели на свежий воздух. <...> Спасенный оказался гражданином Королевства Марокко, он снимал квартиру, дома на момент ЧП был один, спал. Отчего начался пожар, не знает. Специалисты скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался", — рассказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС России после того, как вывели пострадавшего на улицу, вернулись в квартиру и из ведер начали заливать очаг возгорания до приезда пожарных подразделений. Площадь возгорания составила три квадратных метра, причина пожара устанавливается, добавили в главке.
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происшествия, марокко, саратов, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Марокко, Саратов, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Саратове пожарные спасли марокканца из загоревшейся квартиры
МЧС: в Саратове пожарные в выходной спасли марокканца из загоревшейся квартиры
САРАТОВ, 15 мая — РИА Новости. Двое пожарных в свой выходной спасли гражданина Марокко из загоревшейся квартиры многоэтажного дома в Саратове, сообщили в региональном главке МЧС.
Возгорание произошло накануне вечером в квартире на десятом этаже дома по адресу: улица Орджоникидзе, 13/6. Заметил дым из окна проживающий неподалеку пожарный Алексей Климов и кинулся в подъезд, по пути встретил пожарного из другой пожарной части — Дениса Худакова.
"Забежали вместе в подъезд, нашли нужную квартиру, начали стучать. Открыл молодой мужчина, все было в дыму. Алексей и Денис подхватили его под руки и немедленно вывели на свежий воздух. <...> Спасенный оказался гражданином Королевства Марокко, он снимал квартиру, дома на момент ЧП был один, спал. Отчего начался пожар, не знает. Специалисты скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался", — рассказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС России
после того, как вывели пострадавшего на улицу, вернулись в квартиру и из ведер начали заливать очаг возгорания до приезда пожарных подразделений.
Площадь возгорания составила три квадратных метра, причина пожара устанавливается, добавили в главке.