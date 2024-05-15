Рейтинг@Mail.ru
В центре Стамбула вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 15.05.2024 (обновлено: 13:56 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pozhar-1946071373.html
В центре Стамбула вспыхнул пожар
В центре Стамбула вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.05.2024
В центре Стамбула вспыхнул пожар
Огонь охватил популярный среди туристов исторический Египетский рынок в центре Стамбула, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:35
2024-05-15T13:56
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Огонь охватил популярный среди туристов исторический Египетский рынок в центре Стамбула, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции.&quot;Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминеню, наши коллеги приступили к тушению&quot;, - сообщил собеседник агентства.По состоянию на 11.30 (время совпадает с мск) тушение пожара продолжается, сообщили пожарные. По их словам, огонь возник на крыше рынка в одном из ресторанов, пострадавших на данный момент нет.Египетский рынок был построен в 17 веке, за последний год на рынке провели реконструкцию некоторых торговых рядов.
https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946050168.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, в мире
Стамбул, В мире
В центре Стамбула вспыхнул пожар

Пожар охватил Египетский рынок в центре Стамбула

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Огонь охватил популярный среди туристов исторический Египетский рынок в центре Стамбула, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции.
«

"Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминеню, наши коллеги приступили к тушению", - сообщил собеседник агентства.

По состоянию на 11.30 (время совпадает с мск) тушение пожара продолжается, сообщили пожарные. По их словам, огонь возник на крыше рынка в одном из ресторанов, пострадавших на данный момент нет.
Египетский рынок был построен в 17 веке, за последний год на рынке провели реконструкцию некоторых торговых рядов.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ
Вчера, 08:17
 
СтамбулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала