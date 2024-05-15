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В центре Стамбула вспыхнул пожар

В центре Стамбула вспыхнул пожар - РИА Новости, 15.05.2024

В центре Стамбула вспыхнул пожар

Огонь охватил популярный среди туристов исторический Египетский рынок в центре Стамбула, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:35

2024-05-15T10:35

2024-05-15T13:56

стамбул

в мире

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Огонь охватил популярный среди туристов исторический Египетский рынок в центре Стамбула, сообщили РИА Новости на пожарной подстанции."Пожар начался на историческом Египетском рынке в районе Эминеню, наши коллеги приступили к тушению", - сообщил собеседник агентства.По состоянию на 11.30 (время совпадает с мск) тушение пожара продолжается, сообщили пожарные. По их словам, огонь возник на крыше рынка в одном из ресторанов, пострадавших на данный момент нет.Египетский рынок был построен в 17 веке, за последний год на рынке провели реконструкцию некоторых торговых рядов.

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