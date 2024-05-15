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В Новгородской области загорелся дом - РИА Новости, 15.05.2024
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08:07 15.05.2024 (обновлено: 09:34 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pozhar-1946049641.html
В Новгородской области загорелся дом
В Новгородской области загорелся дом - РИА Новости, 15.05.2024
В Новгородской области загорелся дом
Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:07
2024-05-15T09:34
происшествия
боровичи
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что в ночь на 15 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном семиквартирном доме на улице Советская. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на втором этаже дома. По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком газо-воздушной смеси, в результате чего частично обрушилась кровля. В результате пожара пострадали 2 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие были переданы скорой помощи. Еще девять жильцов эвакуировались. В течение часа пожар был ликвидирован, были задействованы 16 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html
боровичи
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происшествия, боровичи, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Боровичи, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области загорелся дом

В Боровичах загорелся двухэтажный дом, пострадали два человека

© Фото : МЧС Новгородской области/TelegramПоследствия пожара в двухэтажном 7-ми квартирном доме в городе Боровичи в Новгородской области
Последствия пожара в двухэтажном 7-ми квартирном доме в городе Боровичи в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : МЧС Новгородской области/Telegram
Последствия пожара в двухэтажном 7-ми квартирном доме в городе Боровичи в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Уточняется, что в ночь на 15 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном семиквартирном доме на улице Советская.
"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на втором этаже дома. По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком газо-воздушной смеси, в результате чего частично обрушилась кровля. В результате пожара пострадали 2 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие были переданы скорой помощи. Еще девять жильцов эвакуировались. В течение часа пожар был ликвидирован, были задействованы 16 человек и пять единиц техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 22:19
 
ПроисшествияБоровичиНовгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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