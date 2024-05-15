https://ria.ru/20240515/pozhar-1946049641.html

В Новгородской области загорелся дом

В Новгородской области загорелся дом - РИА Новости, 15.05.2024

В Новгородской области загорелся дом

Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:07

2024-05-15T08:07

2024-05-15T09:34

происшествия

боровичи

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946058490_0:243:1280:963_1920x0_80_0_0_e2f32af9f498b2d262233c1f75dfa1a9.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что в ночь на 15 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном семиквартирном доме на улице Советская. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на втором этаже дома. По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком газо-воздушной смеси, в результате чего частично обрушилась кровля. В результате пожара пострадали 2 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие были переданы скорой помощи. Еще девять жильцов эвакуировались. В течение часа пожар был ликвидирован, были задействованы 16 человек и пять единиц техники.

https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html

боровичи

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, боровичи, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)