https://ria.ru/20240515/pozhar-1946049641.html
В Новгородской области загорелся дом
В Новгородской области загорелся дом - РИА Новости, 15.05.2024
В Новгородской области загорелся дом
Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:07
2024-05-15T08:07
2024-05-15T09:34
происшествия
боровичи
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946058490_0:243:1280:963_1920x0_80_0_0_e2f32af9f498b2d262233c1f75dfa1a9.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Двухэтажный дом в городе Боровичи Новгородской области загорелся ночью из-за газового баллона, пострадали два человека, девять эвакуировались, сообщает пресс-служба МЧС региона. Уточняется, что в ночь на 15 мая в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном семиквартирном доме на улице Советская. "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на втором этаже дома. По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком газо-воздушной смеси, в результате чего частично обрушилась кровля. В результате пожара пострадали 2 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие были переданы скорой помощи. Еще девять жильцов эвакуировались. В течение часа пожар был ликвидирован, были задействованы 16 человек и пять единиц техники.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html
боровичи
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946058490_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_bc78a092dfcb224856c80317f801abb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, боровичи, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Боровичи, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области загорелся дом
В Боровичах загорелся двухэтажный дом, пострадали два человека