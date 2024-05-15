https://ria.ru/20240515/poteri-1946193992.html
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий
Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:38
2024-05-15T16:38
2024-05-15T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий
Путин: чем эффективнее и точнее средства поражения, тем ниже у России потери