https://ria.ru/20240515/poteri-1946193992.html

Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий

Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий

Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:38

2024-05-15T16:38

2024-05-15T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф