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Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/poteri-1946193992.html
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий
Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:38
2024-05-15T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин назвал снижение потерь ключевым вопросом в ведении боевых действий

Путин: чем эффективнее и точнее средства поражения, тем ниже у России потери

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь, это ключевой вопрос в ведении вооруженной борьбы, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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