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При украинском обстреле Курской области пострадал строитель - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 15.05.2024 (обновлено: 21:49 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/postradavshiy-1946280514.html
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель - РИА Новости, 15.05.2024
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель
Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:45
2024-05-15T21:49
происшествия
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Весёлое. Был ранен один из работников", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. По словам главы региона, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Под удар противника попало ещё девять населённых пунктов, обошлось без пострадавших. "В деревне Куриловке Суджанского района украинские дроны повредили одно домовладение, легковой и грузовой автомобили. Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - добавил Смирнов. Глава региона сообщил, что противник сбросил 16 взрывных устройств неподалёку от пункта пропуска "Суджа" и пяти приграничных населённых пунктов. "Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны недалеко от хутора Олешня и села Горналь Суджанского района, деревни Урусы Глушковского района и села Троицкое Кореневского района", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
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глушковский район
курская область
суджанский район
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происшествия, глушковский район, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик)
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель

Смирнов: при украинском обстреле Курской области пострадал строитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Весёлое. Был ранен один из работников", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам главы региона, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу.
Под удар противника попало ещё девять населённых пунктов, обошлось без пострадавших.
"В деревне Куриловке Суджанского района украинские дроны повредили одно домовладение, легковой и грузовой автомобили. Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - добавил Смирнов.
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Глава региона сообщил, что противник сбросил 16 взрывных устройств неподалёку от пункта пропуска "Суджа" и пяти приграничных населённых пунктов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны недалеко от хутора Олешня и села Горналь Суджанского района, деревни Урусы Глушковского района и села Троицкое Кореневского района", - сообщил Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районКурская областьСуджанский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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