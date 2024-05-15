https://ria.ru/20240515/postradavshiy-1946280514.html

При украинском обстреле Курской области пострадал строитель

При украинском обстреле Курской области пострадал строитель - РИА Новости, 15.05.2024

При украинском обстреле Курской области пострадал строитель

Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:45

2024-05-15T21:45

2024-05-15T21:49

происшествия

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

суджанский район

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Весёлое. Был ранен один из работников", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. По словам главы региона, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Под удар противника попало ещё девять населённых пунктов, обошлось без пострадавших. "В деревне Куриловке Суджанского района украинские дроны повредили одно домовладение, легковой и грузовой автомобили. Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - добавил Смирнов. Глава региона сообщил, что противник сбросил 16 взрывных устройств неподалёку от пункта пропуска "Суджа" и пяти приграничных населённых пунктов. "Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны недалеко от хутора Олешня и села Горналь Суджанского района, деревни Урусы Глушковского района и села Троицкое Кореневского района", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

глушковский район

курская область

суджанский район

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происшествия, глушковский район, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)