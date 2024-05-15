https://ria.ru/20240515/postradavshiy-1946280514.html
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель - РИА Новости, 15.05.2024
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель
Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:45
2024-05-15T21:45
2024-05-15T21:49
происшествия
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Строитель, который восстанавливал дома в селе Весëлое Курской области, получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "В Глушковском районе с украинского дрона сброшено взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Весёлое. Был ранен один из работников", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. По словам главы региона, пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Под удар противника попало ещё девять населённых пунктов, обошлось без пострадавших. "В деревне Куриловке Суджанского района украинские дроны повредили одно домовладение, легковой и грузовой автомобили. Обязательно окажем необходимую помощь собственникам имущества", - добавил Смирнов. Глава региона сообщил, что противник сбросил 16 взрывных устройств неподалёку от пункта пропуска "Суджа" и пяти приграничных населённых пунктов. "Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские дроны недалеко от хутора Олешня и села Горналь Суджанского района, деревни Урусы Глушковского района и села Троицкое Кореневского района", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html
глушковский район
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, глушковский район, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик)
При украинском обстреле Курской области пострадал строитель
Смирнов: при украинском обстреле Курской области пострадал строитель