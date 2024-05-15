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Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:37 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/posev-1946167807.html
Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье
Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье
Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:37
2024-05-15T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru.По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, специалисты выполнили работу по подкормке на 76,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – 69,5 тысячи гектаров озимых зерновых и 7,2 тысячи гектаров озимого рапса. Также питательные вещества получили более 31 тысячи гектаров многолетних трав.Отмечается, что работу министерства начал курировать Вячеслав Духин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПерегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы
Перегрузка удобрений из автомобиля в бункер посевного комплекса во время посева пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru.
По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, специалисты выполнили работу по подкормке на 76,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – 69,5 тысячи гектаров озимых зерновых и 7,2 тысячи гектаров озимого рапса. Также питательные вещества получили более 31 тысячи гектаров многолетних трав.
Отмечается, что работу министерства начал курировать Вячеслав Духин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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