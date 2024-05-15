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Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье

Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024

Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье

Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:37

2024-05-15T15:37

2024-05-15T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru.По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, специалисты выполнили работу по подкормке на 76,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – 69,5 тысячи гектаров озимых зерновых и 7,2 тысячи гектаров озимого рапса. Также питательные вещества получили более 31 тысячи гектаров многолетних трав.Отмечается, что работу министерства начал курировать Вячеслав Духин.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)