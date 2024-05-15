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Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье
Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили к посевной в Подмосковье
Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:37
2024-05-15T15:37
2024-05-15T15:37
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 106 гектаров земли подготовили к севу яровых в Московской области. Также активно продолжается подкормка озимых культур, сообщил 360.ru.По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, специалисты выполнили работу по подкормке на 76,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур – 69,5 тысячи гектаров озимых зерновых и 7,2 тысячи гектаров озимого рапса. Также питательные вещества получили более 31 тысячи гектаров многолетних трав.Отмечается, что работу министерства начал курировать Вячеслав Духин.
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