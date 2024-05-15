https://ria.ru/20240515/poruchenie-1946280089.html

Глава Кубани поручил вывести сельхозземли из черты поселений до конца года

Глава Кубани поручил вывести сельхозземли из черты поселений до конца года - РИА Новости, 15.05.2024

Глава Кубани поручил вывести сельхозземли из черты поселений до конца года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца 2024 года вывести сельхозземли из черты населённых пунктов региона. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:42

2024-05-15T21:42

2024-05-15T21:42

краснодарский край

темрюкский район

новороссийск

краснодарский край

вениамин кондратьев

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца 2024 года вывести сельхозземли из черты населённых пунктов региона. "На краевом совещании с главами муниципальных образований дал поручение до конца года вывести сельхозземли из черты поселений. Перед нами стоит большая задача - обеспечить продовольственную безопасность страны. Мы не можем бездумно распоряжаться нашим главным ресурсом - плодородной кубанской землей. На ней должен расти урожай, но никак не дома", - написал Кондратьев в Telegram-канале по результатам краевого совещания по защите сельскохозяйственных земель. Он добавил, что с 2021 власти региона проверяют все генпланы муниципалитетов Кубани на обоснованность включения таких земель в черту населённых пунктов. По его словам, за три года на Кубани смогли сохранить и вывести из границ поселений более 26 тысяч гектаров угодий. Губернатор также акцентировал внимание на том, что некоторые муниципалитеты до сих пор не завершили работу. Так, в границах поселений Темрюкского района остаются более 6 тысяч гектаров сельхозземель, в Новороссийске – 1840 гектаров, в Северском районе – 650 гектаров. По данным краевой администрации, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в конце мая утвердят генплан и из границ населенных пунктов исключат две тысячи гектаров ценных сельхозугодий. Главы Северского и Темрюкского районов также готовы завершить эту работу до конца года.

https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html

https://ria.ru/20240513/kuban-1945746443.html

темрюкский район

новороссийск

краснодарский край

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темрюкский район, новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)