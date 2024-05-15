Глава Кубани поручил вывести сельхозземли из черты поселений до конца года
Кондратьев поручил вывести сельхозземли из черты поселений до конца года
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца 2024 года вывести сельхозземли из черты населённых пунктов региона.
"На краевом совещании с главами муниципальных образований дал поручение до конца года вывести сельхозземли из черты поселений. Перед нами стоит большая задача - обеспечить продовольственную безопасность страны. Мы не можем бездумно распоряжаться нашим главным ресурсом - плодородной кубанской землей. На ней должен расти урожай, но никак не дома", - написал Кондратьев в Telegram-канале по результатам краевого совещания по защите сельскохозяйственных земель.
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Он добавил, что с 2021 власти региона проверяют все генпланы муниципалитетов Кубани на обоснованность включения таких земель в черту населённых пунктов. По его словам, за три года на Кубани смогли сохранить и вывести из границ поселений более 26 тысяч гектаров угодий.
Губернатор также акцентировал внимание на том, что некоторые муниципалитеты до сих пор не завершили работу. Так, в границах поселений Темрюкского района остаются более 6 тысяч гектаров сельхозземель, в Новороссийске – 1840 гектаров, в Северском районе – 650 гектаров.
По данным краевой администрации, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в конце мая утвердят генплан и из границ населенных пунктов исключат две тысячи гектаров ценных сельхозугодий. Главы Северского и Темрюкского районов также готовы завершить эту работу до конца года.