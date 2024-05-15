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Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма
Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма - РИА Новости, 15.05.2024
Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма
Правительство России на заседании в среду обсудит внесение изменений в положение о министерстве экономического развития Российской Федерации и наделение его... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:21
2024-05-15T00:21
2024-05-15T00:21
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мэр
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит внесение изменений в положение о министерстве экономического развития Российской Федерации и наделение его новыми полномочиями в сфере туризма, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о министерстве экономического развития Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Сообщается, что проект акта направлен на нормативно-правовое обеспечение полномочий Минэкономразвития России и наделение его новыми полномочиями в сфере туризма, а также в сфере особых экономических зон. Ранее, во вторник, и.о. главы МЭР РФ Максим Решетников, утвержденный Госдумой на пост министра экономического развития, заявлял, что помимо 400 миллиардов рублей, которые заложены в рамках нацпроекта на развитие туризма до 2030 года, министерство обсуждает дополнительные источники финансирования, а также в ближайшие годы активно займется усовершенствованием законодательства.
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, госдума рф
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР, Госдума РФ
Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма
Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития новыми полномочиями в сфере туризма