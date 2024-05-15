https://ria.ru/20240515/polnomochiya-1946023619.html

Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма

Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма - РИА Новости, 15.05.2024

Кабмин обсудит наделение Минэкономразвития полномочиями в сфере туризма

Правительство России на заседании в среду обсудит внесение изменений в положение о министерстве экономического развития Российской Федерации и наделение его... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:21

2024-05-15T00:21

2024-05-15T00:21

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

мэр

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит внесение изменений в положение о министерстве экономического развития Российской Федерации и наделение его новыми полномочиями в сфере туризма, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в положение о министерстве экономического развития Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Сообщается, что проект акта направлен на нормативно-правовое обеспечение полномочий Минэкономразвития России и наделение его новыми полномочиями в сфере туризма, а также в сфере особых экономических зон. Ранее, во вторник, и.о. главы МЭР РФ Максим Решетников, утвержденный Госдумой на пост министра экономического развития, заявлял, что помимо 400 миллиардов рублей, которые заложены в рамках нацпроекта на развитие туризма до 2030 года, министерство обсуждает дополнительные источники финансирования, а также в ближайшие годы активно займется усовершенствованием законодательства.

https://ria.ru/20240409/vozmozhnosti-1938808549.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, госдума рф