СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент
Aktuality: сын подозреваемого в нападении на Фицо не знал о плане отца
© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил, психических заболеваний у отца нет, сообщило словацкое издание Aktuality.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы.
"Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло… Скажу вам так, он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать к этому", - рассказал сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии, его слова приводит портал.
Мужчина подтвердил порталу, что его отец законно владел оружием, но никогда не говорил о планах напасть на премьера и у психиатра не наблюдался.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"
29 апреля, 08:00