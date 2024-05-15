https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946251079.html

СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент

СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент

Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:59

2024-05-15T18:59

2024-05-15T19:20

в мире

словакия

роберт фицо

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нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил, психических заболеваний у отца нет, сообщило словацкое издание Aktuality.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы."Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло… Скажу вам так, он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать к этому", - рассказал сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии, его слова приводит портал.Мужчина подтвердил порталу, что его отец законно владел оружием, но никогда не говорил о планах напасть на премьера и у психиатра не наблюдался.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

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Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-15T18:59 true PT0M12S

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в мире, словакия, роберт фицо, украина, россия, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо