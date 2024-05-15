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СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент - РИА Новости, 15.05.2024
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18:59 15.05.2024 (обновлено: 19:20 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946251079.html
СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент
СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент
Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:59
2024-05-15T19:20
в мире
словакия
роберт фицо
украина
россия
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил, психических заболеваний у отца нет, сообщило словацкое издание Aktuality.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы."Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло… Скажу вам так, он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать к этому", - рассказал сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии, его слова приводит портал.Мужчина подтвердил порталу, что его отец законно владел оружием, но никогда не говорил о планах напасть на премьера и у психиатра не наблюдался.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
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в мире, словакия, роберт фицо, украина, россия, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Украина, Россия, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: сын подозреваемого в покушении на Фицо прокомментировал инцидент

Aktuality: сын подозреваемого в нападении на Фицо не знал о плане отца

© AP Photo / AFPTVЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / AFPTV
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо рассказал, что отец не голосовал за политика, но о планах напасть на него никогда не говорил, психических заболеваний у отца нет, сообщило словацкое издание Aktuality.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы.
"Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло… Скажу вам так, он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать к этому", - рассказал сын подозреваемого в покушении на премьера Словакии, его слова приводит портал.
Мужчина подтвердил порталу, что его отец законно владел оружием, но никогда не говорил о планах напасть на премьера и у психиатра не наблюдался.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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В миреСловакияРоберт ФицоУкраинаРоссияНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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