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Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:44
2024-05-15T18:44
2024-05-15T18:44
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дорин речан
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "Глубоко опечален, узнав об инциденте с участием премьер-министра Роберта Фицо. Политическому насилию нет места в нашем обществе. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления. Наши мысли с народом Словакии в это трудное время", - написал Речан в среду в соцсети X. Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T18:44
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
2024-05-15T18:44
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В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Дорин Речан, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Молдавия
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо
Премьер Молдавии Речан осудил покушение на премьера Словакии Фицо