Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946244839.html
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:44
2024-05-15T18:44
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
дорин речан
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231552_0:292:2818:1877_1920x0_80_0_0_af52b83d5bac466df1393a303d678fa4.jpg
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "Глубоко опечален, узнав об инциденте с участием премьер-министра Роберта Фицо. Политическому насилию нет места в нашем обществе. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления. Наши мысли с народом Словакии в это трудное время", - написал Речан в среду в соцсети X. Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
словакия
украина
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T18:44
true
PT0M12S
Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
2024-05-15T18:44
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946231552_69:0:2572:1877_1920x0_80_0_0_62f0b38361c91a6374237037f8845b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, дорин речан, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, молдавия, видео
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Дорин Речан, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Молдавия
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.
2024-05-15T18:44
true
PT0M12S
Премьер Молдавии осудил покушение на Фицо

Премьер Молдавии Речан осудил покушение на премьера Словакии Фицо

© AFP 2024 / AFPTVПокушение на Роберта Фицо
Покушение на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024 / AFPTV
Покушение на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
"Глубоко опечален, узнав об инциденте с участием премьер-министра Роберта Фицо. Политическому насилию нет места в нашем обществе. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления. Наши мысли с народом Словакии в это трудное время", - написал Речан в среду в соцсети X.
Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоДорин РечанНАТОПокушение на премьер-министра Словакии ФицоМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала