https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946217268.html
Президент Польши отреагировал на покушение на Фицо
Президент Польши отреагировал на покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Президент Польши отреагировал на покушение на Фицо
Президент Польши Анджей Дуда заявил на платформе Х, что шокирован новостями о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:48
2024-05-15T17:48
2024-05-15T17:48
в мире
словакия
роберт фицо
анджей дуда
покушение на премьер-министра словакии фицо
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ВАРШАВА, 15 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил на платформе Х, что шокирован новостями о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо. Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. "Я шокирован покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Жестокость этого нападения невообразима. Мои мысли и молитвы с Робертом Фицо, его семьей и народом Словакии", - написал Дуда. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T17:48
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в мире, словакия, роберт фицо, анджей дуда, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Анджей Дуда, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Президент Польши отреагировал на покушение на Фицо
Президент Польши Дуда заявил, что шокирован новостями о покушении на Фицо