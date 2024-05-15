https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946215597.html

В Совфеде прокомментировали покушение на премьера Словакии

В Совфеде прокомментировали покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

В Совфеде прокомментировали покушение на премьера Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является очень печальным событием не только для Словакии, но и для Европы и мира, именно в таких лидерах... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:45

2024-05-15T17:45

2024-05-15T17:45

в мире

словакия

украина

европа

роберт фицо

сергей цеков

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является очень печальным событием не только для Словакии, но и для Европы и мира, именно в таких лидерах нуждается нынешнее мировое сообщество, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. "Это очень печальная новость. Плохая для Словакии, Европы, и стран мирового сообщества. Мировое сообщество нуждается именно в таких лидерах, руководителях, имеющих иную точку зрения на мировые события чем официальный Евросоюз, НАТО, американцы. Потому что люди, которые заглядывают в рот американцам, натовцам, собственно, привели к конфликтной ситуации в Европе и мире в целом. Это люди, которые развязывают войны по всему миру. Война на Украине тоже развязана натовцами, мы в принципе защищаемся о того , что они создавали на Украине", - сказал Цеков. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946205703.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:45 true PT0M12S

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в мире, словакия, украина, европа, роберт фицо, сергей цеков, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо