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В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в отношения России и Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
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17:40 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946214024.html
В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в отношения России и Словакии
В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в отношения России и Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в отношения России и Словакии
Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил РИА Новости, что не верит в случайность покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, покушение на него... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:40
2024-05-15T17:40
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
константин затулин
покушение на премьер-министра словакии фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил РИА Новости, что не верит в случайность покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, покушение на него стало выстрелом в российско-словацкие отношения. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. "Я не верю в случайные покушения на глав правительства. Хотя мы знаем много примеров из жизни разных стран, когда покушения на премьеров и даже убийства пытались представить действиями одиночек, которые ни с кем не советовались и никем не вдохновлялись", - сказал Затулин. По мнению депутата, покушение на премьера Словакии может быть связано с его позицией в отношении ситуации в мире и Европе. "Что касается произошедшего сейчас, что я думаю, мы будем недалеки от истины, если скажем что это не только выстрел в Фицо и Словакию, но и в российско-словацкие отношения. Мы знаем только еще один пример – это Венгрия, которая тоже постоянно подвергается нападкам... Фицо прекрасно знал, что большинство словаков, не менее половины, симпатизируют России, несмотря на кампанию оболванивания, которая правит бал в Европе. И позиция Фицо не нравилась заправилам ЕС, он сам бесконечно подвергался шантажу и угрозам, ...именно сейчас, когда это все обостряется, этот выстрел прозвучал не только в адрес самого Фицо, которому я желаю выздоровления, но и в адрес более-менее разумной национальной политики Словакии, которой придерживался Роберт Фицо в качестве премьера", - сказал Затулин. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, константин затулин, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Константин Затулин, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Госдуме назвали покушение на Фицо выстрелом в отношения России и Словакии

Депутат Затулин назвал покушение на Фицо выстрелом в отношения России и Словакии

© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы России Константин Затулин заявил РИА Новости, что не верит в случайность покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, покушение на него стало выстрелом в российско-словацкие отношения.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
"Я не верю в случайные покушения на глав правительства. Хотя мы знаем много примеров из жизни разных стран, когда покушения на премьеров и даже убийства пытались представить действиями одиночек, которые ни с кем не советовались и никем не вдохновлялись", - сказал Затулин.
По мнению депутата, покушение на премьера Словакии может быть связано с его позицией в отношении ситуации в мире и Европе.
© Фото : соцсетиПолиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : соцсети
Полиция на месте нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
"Что касается произошедшего сейчас, что я думаю, мы будем недалеки от истины, если скажем что это не только выстрел в Фицо и Словакию, но и в российско-словацкие отношения. Мы знаем только еще один пример – это Венгрия, которая тоже постоянно подвергается нападкам... Фицо прекрасно знал, что большинство словаков, не менее половины, симпатизируют России, несмотря на кампанию оболванивания, которая правит бал в Европе. И позиция Фицо не нравилась заправилам ЕС, он сам бесконечно подвергался шантажу и угрозам, ...именно сейчас, когда это все обостряется, этот выстрел прозвучал не только в адрес самого Фицо, которому я желаю выздоровления, но и в адрес более-менее разумной национальной политики Словакии, которой придерживался Роберт Фицо в качестве премьера", - сказал Затулин.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
Вчера, 17:11
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоКонстантин ЗатулинПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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