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Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
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17:11 15.05.2024
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Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:11
2024-05-15T17:11
в мире
сербия
словакия
братислава
роберт фицо
александр вучич
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - написал президент Сербии в соцсети Х. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии покушения очень серьезное.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, сербия, словакия, братислава, роберт фицо, александр вучич, покушение на премьер-министра словакии фицо, видео
В мире, Сербия, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Александр Вучич, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга.
2024-05-15T17:11
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Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии

Вучич заявил, что шокирован покушением на Фицо и молится за здоровье друга

© AP Photo / TASR /Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу.
"Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - написал президент Сербии в соцсети Х.
Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии покушения очень серьезное.
 
В миреСербияСловакияБратиславаРоберт ФицоАлександр ВучичПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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