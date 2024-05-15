https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946204744.html

Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии

Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии

Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:11

2024-05-15T17:11

2024-05-15T17:11

в мире

сербия

словакия

братислава

роберт фицо

александр вучич

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946201141_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_9f6a52c767571040cba86ab0aa19e79c.jpg

БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - написал президент Сербии в соцсети Х. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии покушения очень серьезное.

сербия

словакия

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:11 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, словакия, братислава, роберт фицо, александр вучич, покушение на премьер-министра словакии фицо, видео