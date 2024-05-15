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Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:11
2024-05-15T17:11
2024-05-15T17:11
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. "Я шокирован покушением на Роберта Фицо, большого друга Сербии и моего лично. Дорогой друг, молюсь за тебя и за твое здоровье", - написал президент Сербии в соцсети Х. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии покушения очень серьезное.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T17:11
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в мире, сербия, словакия, братислава, роберт фицо, александр вучич, покушение на премьер-министра словакии фицо, видео
В мире, Сербия, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Александр Вучич, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вучич прокомментировал покушение на премьера Словакии
Вучич заявил, что шокирован покушением на Фицо и молится за здоровье друга