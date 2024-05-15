https://ria.ru/20240515/pogranichniki-1946293031.html

Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни

Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни - РИА Новости, 15.05.2024

Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни

Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на согласованных участках границы в Тавушской области в ближайшие 8-9 дней, сообщили в аппарате армянского... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:45

2024-05-15T23:45

2024-05-15T23:51

в мире

армения

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941783622_0:386:960:926_1920x0_80_0_0_21ac3d08cd135626bbe5c4fdd33e8d46.jpg

ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на согласованных участках границы в Тавушской области в ближайшие 8-9 дней, сообщили в аппарате армянского премьера.Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в среду встречу, по итогам которой был подписан протокол, сообщил ранее армянский МИД. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан)."Это (размещение пограничников - ред.) произойдет в ближайшие 8-9 дней, а в самой чувствительной части Киранца (села в Тавушской области - ред.) - чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению", - заявили в аппарате госагентству "Арменпресс".Отмечается, что на согласованных участках границы установлены пограничные столбы для уточнения координат. "Эти координаты взяты из карт 1976 года. Сейчас картографы уже согласовали линии пересечения границы между этими столбами, снова на основе тех же карт. То есть воспроизведение линии границы на этих участках завершено, согласовано, подписано и граница на этих участках считается делимитированной", - заявили в аппарате.Уточняется, что три координаты на участке села Киранц были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже. Власти Армении утверждают, что селу будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые были недоступны на протяжении последних 33 лет."Как уже говорилось, возникает проблема переноса дороги (в результате делимитации - ред.), что можно будет сделать за 2-3 месяца. Также будет отремонтирована дорога, ведущая от трассы Н-26 до Ачаркута и далее до Киранца, которая является альтернативой для Киранца. Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит имущественным или финансовым путем по их желанию. Представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца", - заявили в аппарате премьера.

https://ria.ru/20240515/perinchek-1946109382.html

https://ria.ru/20240511/azerbaydzhana-1945234998.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан