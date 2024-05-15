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Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни - РИА Новости, 15.05.2024
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23:45 15.05.2024 (обновлено: 23:51 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pogranichniki-1946293031.html
Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни
Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни - РИА Новости, 15.05.2024
Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни
Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на согласованных участках границы в Тавушской области в ближайшие 8-9 дней, сообщили в аппарате армянского... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:45
2024-05-15T23:51
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ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на согласованных участках границы в Тавушской области в ближайшие 8-9 дней, сообщили в аппарате армянского премьера.Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в среду встречу, по итогам которой был подписан протокол, сообщил ранее армянский МИД. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан)."Это (размещение пограничников - ред.) произойдет в ближайшие 8-9 дней, а в самой чувствительной части Киранца (села в Тавушской области - ред.) - чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению", - заявили в аппарате госагентству "Арменпресс".Отмечается, что на согласованных участках границы установлены пограничные столбы для уточнения координат. "Эти координаты взяты из карт 1976 года. Сейчас картографы уже согласовали линии пересечения границы между этими столбами, снова на основе тех же карт. То есть воспроизведение линии границы на этих участках завершено, согласовано, подписано и граница на этих участках считается делимитированной", - заявили в аппарате.Уточняется, что три координаты на участке села Киранц были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже. Власти Армении утверждают, что селу будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые были недоступны на протяжении последних 33 лет."Как уже говорилось, возникает проблема переноса дороги (в результате делимитации - ред.), что можно будет сделать за 2-3 месяца. Также будет отремонтирована дорога, ведущая от трассы Н-26 до Ачаркута и далее до Киранца, которая является альтернативой для Киранца. Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит имущественным или финансовым путем по их желанию. Представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца", - заявили в аппарате премьера.
https://ria.ru/20240515/perinchek-1946109382.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на границе в ближайшие дни

Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на согласованных частях границы

© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсетиПервый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсети
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Пограничники Армении и Азербайджана разместятся на согласованных участках границы в Тавушской области в ближайшие 8-9 дней, сообщили в аппарате армянского премьера.
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели в среду встречу, по итогам которой был подписан протокол, сообщил ранее армянский МИД. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан).
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"Это (размещение пограничников - ред.) произойдет в ближайшие 8-9 дней, а в самой чувствительной части Киранца (села в Тавушской области - ред.) - чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению", - заявили в аппарате госагентству "Арменпресс".
Отмечается, что на согласованных участках границы установлены пограничные столбы для уточнения координат. "Эти координаты взяты из карт 1976 года. Сейчас картографы уже согласовали линии пересечения границы между этими столбами, снова на основе тех же карт. То есть воспроизведение линии границы на этих участках завершено, согласовано, подписано и граница на этих участках считается делимитированной", - заявили в аппарате.
Уточняется, что три координаты на участке села Киранц были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже. Власти Армении утверждают, что селу будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые были недоступны на протяжении последних 33 лет.
"Как уже говорилось, возникает проблема переноса дороги (в результате делимитации - ред.), что можно будет сделать за 2-3 месяца. Также будет отремонтирована дорога, ведущая от трассы Н-26 до Ачаркута и далее до Киранца, которая является альтернативой для Киранца. Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит имущественным или финансовым путем по их желанию. Представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца", - заявили в аппарате премьера.
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