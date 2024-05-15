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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 15.05.2024
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12:28 15.05.2024 (обновлено: 15:20 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pogoda-1946102122.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:28
2024-05-15T15:20
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Хочу порадовать, что при переменной облачности осадков у нас не ожидается, ночи станут заметно теплее. Минимальная температура в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, дневная температура довольно высокая, плюс 15 - плюс 17 градусов, по области – до плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова. Специалист отметила, что температура воздуха пока еще остается на пару градусов ниже климатической нормы. "На следующей неделе тепло сохранится, ночи будут довольно теплыми, преобладающая температура будет примерно плюс 15 - плюс 20 градусов. Но это не значит, что до конца месяца не будет еще какой-то волны относительно прохладной погоды", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: без осадков и до 17 градусов ожидается в Москве на выходных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Хочу порадовать, что при переменной облачности осадков у нас не ожидается, ночи станут заметно теплее. Минимальная температура в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, дневная температура довольно высокая, плюс 15 - плюс 17 градусов, по области – до плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова.
Специалист отметила, что температура воздуха пока еще остается на пару градусов ниже климатической нормы.
"На следующей неделе тепло сохранится, ночи будут довольно теплыми, преобладающая температура будет примерно плюс 15 - плюс 20 градусов. Но это не значит, что до конца месяца не будет еще какой-то волны относительно прохладной погоды", - добавила Позднякова.
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