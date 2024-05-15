https://ria.ru/20240515/pogoda-1946102122.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 15.05.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:28

2024-05-15T12:28

2024-05-15T15:20

общество

москва

татьяна позднякова

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8732df461bfe23a7b912f6de2f25095b.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять антициклон. Хочу порадовать, что при переменной облачности осадков у нас не ожидается, ночи станут заметно теплее. Минимальная температура в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, дневная температура довольно высокая, плюс 15 - плюс 17 градусов, по области – до плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова. Специалист отметила, что температура воздуха пока еще остается на пару градусов ниже климатической нормы. "На следующей неделе тепло сохранится, ночи будут довольно теплыми, преобладающая температура будет примерно плюс 15 - плюс 20 градусов. Но это не значит, что до конца месяца не будет еще какой-то волны относительно прохладной погоды", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, татьяна позднякова, погода