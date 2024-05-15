https://ria.ru/20240515/pogoda-1946050574.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:28

2024-05-15T08:28

2024-05-15T08:28

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня в столице нашей Родины, на фоне повышенного атмосферного давления, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер слабый, преимущественно западных румбов, 1-6 метров в секунду. Станет теплее. В середине дня в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 14 - плюс 17, по области плюс 13 - плюс 18 – не хватит всего пары градусов до положенной в мае климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 756 миллиметров ртутного столба. "После периода 15-дневного аномального холода завтра, наконец-то, произойдет возвращение температурного фона в рамки многолетней майской нормы – в дневные часы воздух прогреется до плюс 18 - плюс 21", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода