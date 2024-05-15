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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.05.2024
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08:28 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pogoda-1946050574.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 15.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:28
2024-05-15T08:28
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня в столице нашей Родины, на фоне повышенного атмосферного давления, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер слабый, преимущественно западных румбов, 1-6 метров в секунду. Станет теплее. В середине дня в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 14 - плюс 17, по области плюс 13 - плюс 18 – не хватит всего пары градусов до положенной в мае климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 756 миллиметров ртутного столба. "После периода 15-дневного аномального холода завтра, наконец-то, произойдет возвращение температурного фона в рамки многолетней майской нормы – в дневные часы воздух прогреется до плюс 18 - плюс 21", - добавил он.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: без осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан на Никольской улице в Москве
Отдых горожан на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдых горожан на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Без существенных осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня в столице нашей Родины, на фоне повышенного атмосферного давления, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер слабый, преимущественно западных румбов, 1-6 метров в секунду. Станет теплее. В середине дня в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 14 - плюс 17, по области плюс 13 - плюс 18 – не хватит всего пары градусов до положенной в мае климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут слабо расти и составят 756 миллиметров ртутного столба.
"После периода 15-дневного аномального холода завтра, наконец-то, произойдет возвращение температурного фона в рамки многолетней майской нормы – в дневные часы воздух прогреется до плюс 18 - плюс 21", - добавил он.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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