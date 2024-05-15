https://ria.ru/20240515/poedinok-1946249317.html

Маск напомнил, что готов к бою с Цукербергом

Маск напомнил, что готов к бою с Цукербергом - РИА Новости, 15.05.2024

Маск напомнил, что готов к бою с Цукербергом

Американский миллиардер Илон Маск на фоне сообщений о готовности президента США Джо Байдена участвовать в дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:54

2024-05-15T18:54

2024-05-15T22:08

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск на фоне сообщений о готовности президента США Джо Байдена участвовать в дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом напомнил о предложении сразиться с главой Meta* Марком Цукербергом. В публикации в соцсети X Маск посетовал на то, что так и не получил ответ от Цукерберга на свое предложение. "Если бы Цукерберг был таким же сильным... Я предлагаю ему сразиться в любом месте, в любое время и по любым правилам, но все, что я слышу (в ответ) - это звуки сверчков", - написал он в соцсети X. Таким образом Маск прокомментировал новость о том, что Байден готов как минимум к двум раундам дебатов со своим предшественником Трампом в преддверии ноябрьских выборов, начиная с июня. В сентябре 2023 года Маск заявил, что Цукерберг отказался от проведения поединка в Италии. После его отказа от боя в Колизее Маск предложил приехать к главе Meta* домой как в "безопасное место", на что тот ответил, что "путешествует". Ранее источники в министерстве культуры Италии в ответ на запрос РИА Новости сообщали, что ведомство не ведет переговоров с Маском и Цукербергом по поводу проведения их боя в римском Колизее. Как сообщили в министерстве культуры, Колизей уже давно доступен "для платных мероприятий высокого уровня, почти всегда в благотворительных целях". Как сообщило впоследствии издание Politico, минкультуры Италии отказало миллиардерам в предоставлении Колизея из-за предстоящего ремонта. Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, он может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html

https://ria.ru/20231104/tsukerberg-1907351258.html

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в мире, технологии, италия, сша, россия, илон маск, марк цукерберг, джо байден