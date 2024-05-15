https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946170115.html
Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье
Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье
Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:42
2024-05-15T15:42
2024-05-15T15:42
новости подмосковья
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домашние животные
корм
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Данный показатель больше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Все эти корма изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно. Кроме того, в марте 2024 года Подмосковье произвело 50 процентов готового корма для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема. Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе за счет работы производителей "ГросШеф", "Глобал Петфуд", "РУСКАН", а также "МАРС".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), домашние животные, корм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), домашние животные, корм
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Данный показатель больше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Все эти корма изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно.
Кроме того, в марте 2024 года Подмосковье произвело 50 процентов готового корма
для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема.
Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе за счет работы производителей "ГросШеф", "Глобал Петфуд", "РУСКАН", а также "МАРС".