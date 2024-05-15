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Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:42 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946170115.html
Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье
Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье
Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:42
2024-05-15T15:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
домашние животные
корм
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Данный показатель больше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Все эти корма изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно. Кроме того, в марте 2024 года Подмосковье произвело 50 процентов готового корма для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема. Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе за счет работы производителей "ГросШеф", "Глобал Петфуд", "РУСКАН", а также "МАРС".
https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946154413.html
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московская область (подмосковье), домашние животные, корм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), домашние животные, корм

Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Производство кормов для домашних животных
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Данный показатель больше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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Все эти корма изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно.
Кроме того, в марте 2024 года Подмосковье произвело 50 процентов готового корма для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема.
Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе за счет работы производителей "ГросШеф", "Глобал Петфуд", "РУСКАН", а также "МАРС".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)домашние животныекорм
 
 
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