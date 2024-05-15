https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946170115.html

Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье

Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024

Более 116 тысяч тонн корма для домашних животных произвели в Подмосковье

Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:42

2024-05-15T15:42

2024-05-15T15:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

домашние животные

корм

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 116 тысяч тонн составил объем производства готового корма для собак, кошек и прочих домашних животных в марте текущего года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Данный показатель больше на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Все эти корма изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно. Кроме того, в марте 2024 года Подмосковье произвело 50 процентов готового корма для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема. Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе за счет работы производителей "ГросШеф", "Глобал Петфуд", "РУСКАН", а также "МАРС".

https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946154413.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), домашние животные, корм