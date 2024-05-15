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Более 30 котельных и ЦТП Подмосковья модернизируют в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2024
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Новости Подмосковья
 
14:58 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/podmoskove-1946154413.html
Более 30 котельных и ЦТП Подмосковья модернизируют в 2024 году
Более 30 котельных и ЦТП Подмосковья модернизируют в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2024
Более 30 котельных и ЦТП Подмосковья модернизируют в 2024 году
Масштабная модернизация ЖКХ затронет 5,4 миллиона жителей Подмосковья, за 2024 год планируется привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:58
2024-05-15T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Масштабная модернизация ЖКХ затронет 5,4 миллиона жителей Подмосковья, за 2024 год планируется привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "За 5 лет она (масштабная модернизация системы ЖКХ) коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья. Только в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров сетей - по региональной программе, еще девять котельных и 4 километра сетей - с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также 74 котельных/ЦТП и 25 километров теплосетей модернизируют в рамках концессий", - отметили в пресс-службе. По их данным, все вышеуказанные работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона. Также в пресс-службе рассказали, что помимо вопросов ЖКХ в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и контроль за предоставлением жилья детям-сиротам. "В прошлом году в Подмосковье жильем было обеспечено 875 сирот. Для 555 из них квартиры приобретены на аукционах, а 320 человек получили сертификаты - это новый подход. Его преимуществом является возможность покупки жилья в любом городе Московской области, выбора квартиры (любой метраж) и добавления личных средств. Кроме того, срок ее получения по прямому договору купли-продажи составляет 1,5-2 месяца, тогда как по аукциону квартиру можно ждать 6-9 месяцев", - добавили в пресс-службе. Новая система снижает риски, связанные с проведением аукционов. В этом году сертификаты получат уже 87% сирот - 666 из 762 человек, которых планируют обеспечить жильем.
https://ria.ru/20240514/vorobev-1945910632.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Более 30 котельных и ЦТП Подмосковья модернизируют в 2024 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Котельная
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Масштабная модернизация ЖКХ затронет 5,4 миллиона жителей Подмосковья, за 2024 год планируется привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"За 5 лет она (масштабная модернизация системы ЖКХ) коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья. Только в этом году планируют привести в порядок 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 километров сетей - по региональной программе, еще девять котельных и 4 километра сетей - с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также 74 котельных/ЦТП и 25 километров теплосетей модернизируют в рамках концессий", - отметили в пресс-службе.
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По их данным, все вышеуказанные работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона.
Также в пресс-службе рассказали, что помимо вопросов ЖКХ в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и контроль за предоставлением жилья детям-сиротам.
"В прошлом году в Подмосковье жильем было обеспечено 875 сирот. Для 555 из них квартиры приобретены на аукционах, а 320 человек получили сертификаты - это новый подход. Его преимуществом является возможность покупки жилья в любом городе Московской области, выбора квартиры (любой метраж) и добавления личных средств. Кроме того, срок ее получения по прямому договору купли-продажи составляет 1,5-2 месяца, тогда как по аукциону квартиру можно ждать 6-9 месяцев", - добавили в пресс-службе.
Новая система снижает риски, связанные с проведением аукционов. В этом году сертификаты получат уже 87% сирот - 666 из 762 человек, которых планируют обеспечить жильем.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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