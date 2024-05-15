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Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку педагогов
Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку педагогов - РИА Новости, 15.05.2024
Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку педагогов
Рязанская область дополнительно получит 55 миллионов рублей на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населенных пунктах и кураторам учебных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:19
2024-05-15T10:19
2024-05-15T10:19
рязанская область
павел малков
поддержка
учителя
социальные выплаты
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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 55 миллионов рублей на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населенных пунктах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область дополнительно получит более 55 млн рублей на поддержку педагогов. Средства пойдут на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населённых пунктах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, в том числе где обучаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что развитие образования является одним из приоритетов. В регионе ведется оснащение и ремонт школ и колледжей, строятся новые объекты. В частности, в этом году начинается масштабный проект по строительству одной из первых в стране школ лидерского уровня. "Инициатива увеличить выплаты принадлежит нашему президенту, он регулярно подчёркивает роль наставников… Благодарю федеральных коллег за поддержку и внимание к нашему региону", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20240418/guanchzhou-1940740568.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, поддержка, учителя, социальные выплаты
Рязанская область, Павел Малков, поддержка, учителя, Социальные выплаты
РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 55 миллионов рублей на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населенных пунктах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, сообщил губернатор Павел Малков.
"Рязанская область дополнительно получит более 55 млн рублей на поддержку педагогов. Средства пойдут на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населённых пунктах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, в том числе где обучаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что развитие образования является одним из приоритетов. В регионе ведется оснащение и ремонт школ и колледжей, строятся новые объекты. В частности, в этом году начинается масштабный проект по строительству одной из первых в стране школ лидерского уровня.
"Инициатива увеличить выплаты принадлежит нашему президенту, он регулярно подчёркивает роль наставников… Благодарю федеральных коллег за поддержку и внимание к нашему региону", - отметил Павел Малков
.