https://ria.ru/20240515/podderzhka-1946069096.html

Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку педагогов

Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку педагогов - РИА Новости, 15.05.2024

Рязанская область получит 55 млн рублей на поддержку педагогов

Рязанская область дополнительно получит 55 миллионов рублей на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населенных пунктах и кураторам учебных... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:19

2024-05-15T10:19

2024-05-15T10:19

рязанская область

павел малков

поддержка

учителя

социальные выплаты

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РЯЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит 55 миллионов рублей на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населенных пунктах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область дополнительно получит более 55 млн рублей на поддержку педагогов. Средства пойдут на выплаты за классное руководство учителям школ в небольших населённых пунктах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, в том числе где обучаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что развитие образования является одним из приоритетов. В регионе ведется оснащение и ремонт школ и колледжей, строятся новые объекты. В частности, в этом году начинается масштабный проект по строительству одной из первых в стране школ лидерского уровня. "Инициатива увеличить выплаты принадлежит нашему президенту, он регулярно подчёркивает роль наставников… Благодарю федеральных коллег за поддержку и внимание к нашему региону", - отметил Павел Малков.

https://ria.ru/20240418/guanchzhou-1940740568.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, поддержка, учителя, социальные выплаты