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Вучич заявил, что для него 9 мая всегда будет Днем Победы - РИА Новости, 15.05.2024
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20:34 15.05.2024 (обновлено: 20:39 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pobeda-1946269678.html
Вучич заявил, что для него 9 мая всегда будет Днем Победы
Вучич заявил, что для него 9 мая всегда будет Днем Победы - РИА Новости, 15.05.2024
Вучич заявил, что для него 9 мая всегда будет Днем Победы
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:34
2024-05-15T20:39
в мире
сербия
югославия
белград (город)
александр вучич
роберт фицо
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать. Администрация президента Сербии сообщила ранее, что он в среду вечером выступит в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов". В начале своего выступления сербский лидер призвал патриарха и епископов помолиться о здоровье раненого при покушении в среду премьера Словакии Роберта Фицо, назвав его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. "Для меня и моих потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который будем праздновать", - заявил Вучич собравшимся на русском языке в полном зале РЦНК под аплодисменты присутствующих. Он также на русском языке процитировал Джорджа Оруэлла. "Народ, который не борется и не знает своего прошлого, не может понять и своего настоящего, а самое главное - не имеет будущего. Именно поэтому идёт беспощадная и непрестанная борьба между теми, кто желает исказить факты прошлого и тем самым изменить свое политическое положение в будущем и теми, кто с другой стороны стремится сохранить факты и свидетельства прошлого нетронутыми независимо от силы политических факторов в настоящем и будущем", - указал сербский лидер. Присутствуют вице-премьер Сербии Александр Вулин и члены правительства, духовенство Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием, посол России Александр Боцан-Харченко и представители посольства РФ, Россотрудничества, члены ветеранских и общественных организаций. Министр в правительстве Сербии Ненад Попович от имени президента Вучича в среду возложил венки к мемориалу Освободителям Белграда. На территории Югославии боевые действия во Второй мировой войне были завершены 15 мая 1945 года. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило около 1,7 миллиона человеческих жизней.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946204744.html
https://ria.ru/20240514/vuchich-1945755964.html
сербия
югославия
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в мире, сербия, югославия, белград (город), александр вучич, роберт фицо, джордж оруэлл (эрик артур блэр), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк, день победы
В мире, Сербия, Югославия, Белград (город), Александр Вучич, Роберт Фицо, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РЦНК, День Победы
Вучич заявил, что для него 9 мая всегда будет Днем Победы

Вучич заявил, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днем Победы

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для него и его потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который они будут праздновать.
Администрация президента Сербии сообщила ранее, что он в среду вечером выступит в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде с речью "Ревизия исторических фактов и сопротивление свободолюбивых народов". В начале своего выступления сербский лидер призвал патриарха и епископов помолиться о здоровье раненого при покушении в среду премьера Словакии Роберта Фицо, назвав его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе.
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"Для меня и моих потомков 9 мая всегда будет Днём Победы, который будем праздновать", - заявил Вучич собравшимся на русском языке в полном зале РЦНК под аплодисменты присутствующих.
Он также на русском языке процитировал Джорджа Оруэлла.
"Народ, который не борется и не знает своего прошлого, не может понять и своего настоящего, а самое главное - не имеет будущего. Именно поэтому идёт беспощадная и непрестанная борьба между теми, кто желает исказить факты прошлого и тем самым изменить свое политическое положение в будущем и теми, кто с другой стороны стремится сохранить факты и свидетельства прошлого нетронутыми независимо от силы политических факторов в настоящем и будущем", - указал сербский лидер.
Присутствуют вице-премьер Сербии Александр Вулин и члены правительства, духовенство Сербской православной церкви во главе с патриархом Порфирием, посол России Александр Боцан-Харченко и представители посольства РФ, Россотрудничества, члены ветеранских и общественных организаций.
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Министр в правительстве Сербии Ненад Попович от имени президента Вучича в среду возложил венки к мемориалу Освободителям Белграда. На территории Югославии боевые действия во Второй мировой войне были завершены 15 мая 1945 года.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам, расположены братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило около 1,7 миллиона человеческих жизней.
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