https://ria.ru/20240515/peregovory-1946289459.html

ХАМАС высказалось об израильских поправках по перемирию в секторе Газа

ХАМАС высказалось об израильских поправках по перемирию в секторе Газа - РИА Новости, 15.05.2024

ХАМАС высказалось об израильских поправках по перемирию в секторе Газа

Поправки, внесённые Израилем в предложение посредников о перемирии в секторе Газа, завели переговоры в тупик, заявил глава политбюро палестинского движения... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:13

2024-05-15T23:13

2024-05-15T23:13

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израиль

рафах (провинция)

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джон кирби

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хамас

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ТУНИС, 15 мая - РИА Новости. Поправки, внесённые Израилем в предложение посредников о перемирии в секторе Газа, завели переговоры в тупик, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Хания в своем видеообращении напомнил, что ранее ХАМАС объявил о своём одобрении предложения, представленного египетскими и катарскими посредниками, "которое было сделано с ведома американской администрации". "Однако оккупанты отреагировали на вышеупомянутое предложение, оккупировав контрольно-пропускной пункт Рафах. Он (Израиль) также внёс поправки в предложение, которые завели переговоры в тупик", - сказал Хания. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила 9 мая, что переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены, в том числе из-за военных действий в Рафахе на юге сектора Газа. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что несмотря на отъезд главы ЦРУ Уильяма Бернса, переговоры о прекращении огня в Газе продолжаются. Ранее ХАМАС объявило о согласии на предложенные посредниками из Египта и Катара условия перемирия из трех этапов по 42 дня, которое предусматривает освобождение израильских заложников и прекращение военных действий в секторе Газа, и ожидает ответа Израиля. Было неясно, идёт ли в заявлении ХАМАС речь о прежнем или о новом предложении посредников. Сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 7 мая вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240515/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240514/khamas-1945756462.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, исмаил хания, джон кирби, уильям бернс, хамас, politico, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году