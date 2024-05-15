https://ria.ru/20240515/peregovory-1946032953.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T02:07
2024-05-15T02:07
2024-05-15T02:07
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "Однако вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Как позднее заявили украинские официальные лица, в том числе и потому, что их западные союзники рекомендовали им продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Мы от переговоров никогда не отказывались", - заявил российский лидер.
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в мире, россия, украина, китай, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине