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В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов - РИА Новости, 15.05.2024
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11:31 15.05.2024 (обновлено: 15:23 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/pensii-1946087880.html
В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов
В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов - РИА Новости, 15.05.2024
В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:31
2024-05-15T15:23
общество
василий пискарев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей, сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2022 года и принят в первом чтении в ноябре. "Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, который защитит права детей-инвалидов и инвалидов, признанных недееспособными. Предлагается ввести запрет на списание получаемых ими пенсий при взыскании долгов с другого человека", - написал Пискарев. Как пояснил депутат, это может происходить в случаях, когда пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, поступает на счета их родителей, усыновителей или опекунов. Когда эти люди не могут расплатиться с долгами, пенсия инвалида оказывается не защищенной при проведении исполнительных процедур, указал Пискарев. "Иммунитет от взыскания предлагается также предоставить на социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца", - также сообщил парламентарий. По его словам, принятие закона поможет восстановить справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в защите.
https://ria.ru/20240415/pensii-1940185140.html
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общество, василий пискарев, госдума рф, год семьи
Общество, Василий Пискарев, Госдума РФ, Год семьи
В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов

В ГД одобрили запрет списывать пенсии детей-инвалидов в счет долгов родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей, сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2022 года и принят в первом чтении в ноябре.
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"Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, который защитит права детей-инвалидов и инвалидов, признанных недееспособными. Предлагается ввести запрет на списание получаемых ими пенсий при взыскании долгов с другого человека", - написал Пискарев.
Как пояснил депутат, это может происходить в случаях, когда пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, поступает на счета их родителей, усыновителей или опекунов. Когда эти люди не могут расплатиться с долгами, пенсия инвалида оказывается не защищенной при проведении исполнительных процедур, указал Пискарев.
"Иммунитет от взыскания предлагается также предоставить на социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца", - также сообщил парламентарий.
По его словам, принятие закона поможет восстановить справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в защите.
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ОбществоВасилий ПискаревГосдума РФГод семьи
 
 
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