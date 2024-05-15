https://ria.ru/20240515/pensii-1946087880.html

В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов

В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов - РИА Новости, 15.05.2024

В ГД одобрили запрет списывать долги родителей с пенсий детей-инвалидов

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:31

2024-05-15T11:31

2024-05-15T15:23

общество

василий пискарев

госдума рф

год семьи

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который вводит запрет списывать полученные пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей, сообщил глава комитета Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Законопроект был внесен в Госдуму правительством в сентябре 2022 года и принят в первом чтении в ноябре. "Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, который защитит права детей-инвалидов и инвалидов, признанных недееспособными. Предлагается ввести запрет на списание получаемых ими пенсий при взыскании долгов с другого человека", - написал Пискарев. Как пояснил депутат, это может происходить в случаях, когда пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, поступает на счета их родителей, усыновителей или опекунов. Когда эти люди не могут расплатиться с долгами, пенсия инвалида оказывается не защищенной при проведении исполнительных процедур, указал Пискарев. "Иммунитет от взыскания предлагается также предоставить на социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца", - также сообщил парламентарий. По его словам, принятие закона поможет восстановить справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в защите.

https://ria.ru/20240415/pensii-1940185140.html

https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html

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общество, василий пискарев, госдума рф, год семьи