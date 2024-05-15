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Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась
Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась - РИА Новости, 15.05.2024
Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась
Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась, наполняемая водами реки Ишим река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе, заявил губернатор... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:30
2024-05-15T11:30
2024-05-15T11:40
тюменская область
ишим (река)
иртыш (река)
наводнения в россии — 2024
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 15 мая - РИА Новости. Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась, наполняемая водами реки Ишим река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе, заявил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Ситуация с паводком в Тюменской области на 15 мая. Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов", - сообщил Моор.По словам Моора, на гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 сантиметров, эта вода придет и в Вагайский район.Ранее губернатор сообщил, что на утро среды уровень воды в реке Иртыш в селе Большой Карагай за сутки поднялся на 19 сантиметров и достиг 1235 сантиметров. За предыдущие трое суток вода поднялась на 60 сантиметров. Под угрозой затопления в селе 66 домов, все внимание — на эвакуации населения из опасной зоны, возведение и укрепление защитных насыпей.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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тюменская область, ишим (река), иртыш (река), наводнения в россии — 2024, александр моор, происшествия
Тюменская область, Ишим (река), Иртыш (река), Наводнения в России — 2024, Александр Моор, Происшествия
Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась
Ситуация с паводком в Тюменской области обострилась из-за половодья на Иртыше