https://ria.ru/20240515/pavodki-1946087426.html

Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась

Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась - РИА Новости, 15.05.2024

Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась

Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась, наполняемая водами реки Ишим река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе, заявил губернатор... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:30

2024-05-15T11:30

2024-05-15T11:40

тюменская область

ишим (река)

иртыш (река)

наводнения в россии — 2024

александр моор

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 15 мая - РИА Новости. Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась, наполняемая водами реки Ишим река Иртыш быстро прибывает в Вагайском районе, заявил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Ситуация с паводком в Тюменской области на 15 мая. Обстановка вновь обострилась. Большая вода из реки Ишим наполняет Иртыш, он интенсивно прибывает в Вагайском районе. Первый крупный населенный пункт по течению – село Большой Карагай. Уровень воды здесь уже превысил максимальные отметки 2016 и 2017 годов", - сообщил Моор.По словам Моора, на гидропосту в Омской области в селе Усть-Ишим уровень 2017 года превышен на 80 сантиметров, эта вода придет и в Вагайский район.Ранее губернатор сообщил, что на утро среды уровень воды в реке Иртыш в селе Большой Карагай за сутки поднялся на 19 сантиметров и достиг 1235 сантиметров. За предыдущие трое суток вода поднялась на 60 сантиметров. Под угрозой затопления в селе 66 домов, все внимание — на эвакуации населения из опасной зоны, возведение и укрепление защитных насыпей.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

иртыш (река)

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тюменская область, ишим (река), иртыш (река), наводнения в россии — 2024, александр моор, происшествия