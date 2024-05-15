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Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками - РИА Новости, 15.05.2024
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09:25 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/pavodki-1946056581.html
Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками
Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками - РИА Новости, 15.05.2024
Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками
В Курганской области на 15 мая подтопленными остаются 286 жилых домов, а также более 5,54 тысячи дачных домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:25
2024-05-15T09:25
происшествия
курганская область
курган
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. В Курганской области на 15 мая подтопленными остаются 286 жилых домов, а также более 5,54 тысячи дачных домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram-канале. "По состоянию на 15 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в пяти населенных пунктах 286 жилых домов, 5547 дачных домов, пять низководных мостов и 29 участков автодорог", - говорится в сообщении. По состоянию на 14 мая оставались подтопленными в шести населенных пунктах 287 жилых домов, 5547 дачных домов, пять низководных мостов и 29 участков автодорог. За прошедшие сутки освободились от воды в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в двух населенных пунктах один жилой дом, семь приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Наводнения в России — 2024
Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками

Более 5,5 тысячи дачных домов остаются затопленными в Курганской области

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол у СНТ "Земледелец" в Кургане
Разлив реки Тобол у СНТ Земледелец в Кургане - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол у СНТ "Земледелец" в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. В Курганской области на 15 мая подтопленными остаются 286 жилых домов, а также более 5,54 тысячи дачных домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram-канале.
"По состоянию на 15 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в пяти населенных пунктах 286 жилых домов, 5547 дачных домов, пять низководных мостов и 29 участков автодорог", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 мая оставались подтопленными в шести населенных пунктах 287 жилых домов, 5547 дачных домов, пять низководных мостов и 29 участков автодорог.
За прошедшие сутки освободились от воды в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в двух населенных пунктах один жилой дом, семь приусадебных участков, уточняется в сообщении.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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