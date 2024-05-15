https://ria.ru/20240515/pavodki-1946056581.html

Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками

Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками - РИА Новости, 15.05.2024

Власти Курганской области рассказали о ситуации с паводками

В Курганской области на 15 мая подтопленными остаются 286 жилых домов, а также более 5,54 тысячи дачных домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:25

2024-05-15T09:25

2024-05-15T09:25

происшествия

курганская область

курган

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. В Курганской области на 15 мая подтопленными остаются 286 жилых домов, а также более 5,54 тысячи дачных домов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram-канале. "По состоянию на 15 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в пяти населенных пунктах 286 жилых домов, 5547 дачных домов, пять низководных мостов и 29 участков автодорог", - говорится в сообщении. По состоянию на 14 мая оставались подтопленными в шести населенных пунктах 287 жилых домов, 5547 дачных домов, пять низководных мостов и 29 участков автодорог. За прошедшие сутки освободились от воды в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в двух населенных пунктах один жилой дом, семь приусадебных участков, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

курганская область

курган

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происшествия, курганская область, курган, наводнения в россии — 2024