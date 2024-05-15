https://ria.ru/20240515/patriot-1946042292.html
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:08
2024-05-15T05:08
2024-05-15T05:08
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Как отмечается, США собираются это сделать, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО. "Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов", - подчеркивается в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html
https://ria.ru/20240426/patriot-1942607210.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
Bloomberg: США могут поставить Украине дополнительную батарею Patriot