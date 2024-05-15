https://ria.ru/20240515/patriot-1946042292.html

СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot

СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot

Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T05:08

2024-05-15T05:08

2024-05-15T05:08

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Как отмечается, США собираются это сделать, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО. "Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов", - подчеркивается в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html

https://ria.ru/20240426/patriot-1942607210.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато