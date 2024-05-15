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СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot - РИА Новости, 15.05.2024
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05:08 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/patriot-1946042292.html
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot
Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:08
2024-05-15T05:08
в мире
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. Как отмечается, США собираются это сделать, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО. "Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов", - подчеркивается в публикации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240512/patriot-1945353394.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: США могут поставить Украине еще одну батарею Patriot

Bloomberg: США могут поставить Украине дополнительную батарею Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может поставить Киеву еще одну батарею Patriot, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники.
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Как отмечается, США собираются это сделать, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО.
"Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов", - подчеркивается в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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