https://ria.ru/20240515/patriarkh-1946244528.html
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях гонений советской власти на РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях гонений советской власти на РПЦ - РИА Новости, 15.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях гонений советской власти на РПЦ
В результате гонений советской власти на Церковь к началу Великой Отечественной войны в СССР осталось лишь 4,6% открытых православных храмов и чуть более 4%... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:44
2024-05-15T18:44
2024-05-15T18:44
религия
ссср
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В результате гонений советской власти на Церковь к началу Великой Отечественной войны в СССР осталось лишь 4,6% открытых православных храмов и чуть более 4% священников от дореволюционного уровня, следует из послания патриарха Кирилла духовенству и прихожанам РПЦ в связи с 80-летием со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)."Из действовавших в нашем Отечестве до революции 80 тысяч храмов к 1941 году открытыми оставались чуть более 3700 храмов, из тысячи монастырей — около шестидесяти. При этом около 3350 храмов находились на присоединенных в 1939-1940 годах западных землях. Это означает, что на территории СССР до 1939 года оставалось немногим более 350 храмов, во многих областях не было ни одного действующего храма. Что касается священнослужителей, то из 120 тысяч, составлявших клир нашей Церкви, в живых и на свободе к 1941 году оставалось не более 5 тысяч", - говорится в послании.Патриарх подчеркнул, что в 1920-30 годы Церковь была фактически на нелегальном положении, "атеистическая пропаганда достигла своего апогея", а политические власти целенаправленно провоцировали церковные расколы. Ранее патриарх Кирилл отмечал, что патриарх Сергий служил Церкви "в самый страшный период ее истории".
https://ria.ru/20240510/patriarkh-1945130991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, русская православная церковь, религия
Религия, СССР, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях гонений советской власти на РПЦ
Глава РПЦ: из-за гонений советской власти в СССР осталось 4,6% открытых храмов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В результате гонений советской власти на Церковь к началу Великой Отечественной войны в СССР осталось лишь 4,6% открытых православных храмов и чуть более 4% священников от дореволюционного уровня, следует из послания патриарха Кирилла духовенству и прихожанам РПЦ в связи с 80-летием со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского).
"Из действовавших в нашем Отечестве до революции 80 тысяч храмов к 1941 году открытыми оставались чуть более 3700 храмов, из тысячи монастырей — около шестидесяти. При этом около 3350 храмов находились на присоединенных в 1939-1940 годах западных землях. Это означает, что на территории СССР до 1939 года оставалось немногим более 350 храмов, во многих областях не было ни одного действующего храма. Что касается священнослужителей, то из 120 тысяч, составлявших клир нашей Церкви, в живых и на свободе к 1941 году оставалось не более 5 тысяч", - говорится в послании.
Патриарх подчеркнул, что в 1920-30 годы Церковь была фактически на нелегальном положении, "атеистическая пропаганда достигла своего апогея", а политические власти целенаправленно провоцировали церковные расколы. Ранее патриарх Кирилл отмечал, что патриарх Сергий служил Церкви "в самый страшный период ее истории".