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Сербскому патриарху запретили въезд на территорию Косово - РИА Новости, 15.05.2024
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Религия
 
17:30 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/patriarkh-1946211625.html
Сербскому патриарху запретили въезд на территорию Косово
Сербскому патриарху запретили въезд на территорию Косово - РИА Новости, 15.05.2024
Сербскому патриарху запретили въезд на территорию Косово
Власти самопровозглашенной республики Косово не пустили патриарха Сербского Порфирия на архиерейский собор Сербской православной церкви, который должен был... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:30
2024-05-15T17:30
религия
косово
патриарх сербский порфирий
сербская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово не пустили патриарха Сербского Порфирия на архиерейский собор Сербской православной церкви, который должен был пройти в Печском патриаршем монастыре, сообщили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата."Патриарх Сербский Порфирий и группа из семи иерархов, направлявшихся в монастырь Печской патриархии для совершения Божественной литургии, которой, согласно традиции, им надлежало открыть очередной Архиерейский собор Сербской православной церкви, были остановлены на контрольно-пропускном пункте "Мердаре" на административной линии, отделяющей Косово и Метохию от Центральной Сербии. Без объяснения причин патриарху Сербскому и сопровождающим его святейшество архипастырям объявили, что въезд на территорию непризнанной "Республики Косово" для них запрещен", - говорится на сайте ОВЦС.По сведениям отдела, инцидент произошел 13 мая.В Сербской православной церкви призывают всех, кто обладает влиянием на ситуацию в Косово и Метохии, сделать все, что в их силах, дабы остановить вопиющее нарушение прав человека, в том числе права на свободу передвижения патриарха Сербского, представителей православного епископата и духовенства, отметили в РПЦ.
https://ria.ru/20240505/pravoslavie-1943947719.html
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косово, патриарх сербский порфирий, сербская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, религия
Религия, Косово, Патриарх Сербский Порфирий, Сербская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Религия
Сербскому патриарху запретили въезд на территорию Косово

Косовские "власти" не пустили патриарха Сербского в Печский монастырь

© AP Photo / Risto BozovicМитрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Risto Bozovic
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной республики Косово не пустили патриарха Сербского Порфирия на архиерейский собор Сербской православной церкви, который должен был пройти в Печском патриаршем монастыре, сообщили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Патриарх Сербский Порфирий и группа из семи иерархов, направлявшихся в монастырь Печской патриархии для совершения Божественной литургии, которой, согласно традиции, им надлежало открыть очередной Архиерейский собор Сербской православной церкви, были остановлены на контрольно-пропускном пункте "Мердаре" на административной линии, отделяющей Косово и Метохию от Центральной Сербии. Без объяснения причин патриарху Сербскому и сопровождающим его святейшество архипастырям объявили, что въезд на территорию непризнанной "Республики Косово" для них запрещен", - говорится на сайте ОВЦС.
По сведениям отдела, инцидент произошел 13 мая.
В Сербской православной церкви призывают всех, кто обладает влиянием на ситуацию в Косово и Метохии, сделать все, что в их силах, дабы остановить вопиющее нарушение прав человека, в том числе права на свободу передвижения патриарха Сербского, представителей православного епископата и духовенства, отметили в РПЦ.
Патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В РПЦ патриарха Варфоломея раскритиковали за молчание о гонениях на Украине
5 мая, 10:13
 
РелигияКосовоПатриарх Сербский ПорфирийСербская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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