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В Московском зоопарке показали, как панда Катюша плавает в уличном бассейне
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша плавает в уличном бассейне - РИА Новости, 15.05.2024
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша плавает в уличном бассейне
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала, как панда Катюша плавает в уличном бассейне. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:08
2024-05-15T18:08
2024-05-15T18:18
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала, как панда Катюша плавает в уличном бассейне. "Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На опубликованном директором видео видно, как юная панда сделала два недолгих подхода в уличном бассейне. Вместе с ней искупалась ее мама Диндин. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 марта сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта ее вместе с мамой можно увидеть в павильоне "Фауна Китая", 29 апреля для панды открыли большой уличный вольер на свежем воздухе.
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россия, москва, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша плавает в уличном бассейне
Акулова: панде Катюше понравился уличный бассейн