https://ria.ru/20240515/palestina-1946172069.html

Испанские студенты выразили поддержку Палестине, сообщили СМИ

Испанские студенты выразили поддержку Палестине, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.05.2024

Испанские студенты выразили поддержку Палестине, сообщили СМИ

Студенты из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Саламанки в Испании присоединились к движению в поддержку Палестины, которое охватило многие испанские университеты, РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:59

2024-05-15T15:59

2024-05-15T16:31

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МАДРИД, 15 мая - РИА Новости. Студенты из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Саламанки в Испании присоединились к движению в поддержку Палестины, которое охватило многие испанские университеты, передаёт в среду новостное агентство EFE. "Студенты из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Саламанки последними присоединились к движению протеста, а с вечера понедельника у главного входа в ректорат Севильского университета был разбит лагерь", -- пишет издание. По информации агентства, ассамблея Университета Барселоны (UB) в поддержку Палестины, которая уже неделю бастует во дворе учебного заведения, призвала студентов к акции протеста в среду. Она приурочена к годовщине Ан-Накбы ("Дня катастрофы") - памятного дня, который палестинцы ежегодно отмечают 15 мая, на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году. Один из первых палаточных лагерей Испании был разбит на территории Университета Валенсии (UV). Там 29 апреля началась акция протеста с требованием "прекратить геноцид в Газе", к которой присоединились университеты Аликанте, Гранады, Наварры, Страны Басков, Кантабрии, Малаги, Сарагосы, а также студенты крупнейшего вуза Испании, Мадридского университета Комплутенсе, которые уже установили две сотни палаток в центре своего университетского города. Эта позиция и студенческое движение в Испании получили поддержку правительства. Так, министр науки, инноваций и университетов Испании Диана Морант выразила свою гордость за студентов, которые начали акции протеста в знак солидарности с Палестиной. В одном из своих выступлений она признала право студентов на демонстрацию и добавила, что университеты - это место не только для академической подготовки, но и для критического мышления. Ранее пресс-секретарь правительства королевства Пилар Алегрия подтвердила намерение властей страны официально признать палестинское государство до июля 2024 года.

https://ria.ru/20240501/zaderzhaniya-1943345163.html

https://ria.ru/20240503/lion-1943667821.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, испания, палестина, в мире