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В кабмин внесли проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек - РИА Новости, 15.05.2024
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00:16 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ottsy-odinochki-1946023238.html
В кабмин внесли проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек
В кабмин внесли проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек - РИА Новости, 15.05.2024
В кабмин внесли проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек
Законопроект, запрещающий установление административного ареста в отношении мужчин, имеющих детей до 14 лет и являющихся единственными родителями, направлен на... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:16
2024-05-15T00:16
общество
россия
артем метелев (депутат)
татьяна москалькова
госдума рф
год семьи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Законопроект, запрещающий установление административного ареста в отношении мужчин, имеющих детей до 14 лет и являющихся единственными родителями, направлен на отзыв в правительство, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ после слов "14 лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида ... Подготовленный к внесению в ГД, для получения официального отзыва правительства РФ ", - написано в документах к законопроекту. Инициативу разработали глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев и первый заместитель главы комитета по госстроительству Ирина Панькина. На эту проблему также обращала внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Уголовное законодательство, направленное на борьбу с общественно опасными деяниями, содержит в себе институт отсрочки отбывания наказания. В соответствии с … УК РФ, мужчине, имеющему ребенка… до 14 лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14 лет. Применение данной нормы … направлено на обеспечение соблюдения прав… несовершеннолетних, надлежащего ухода за ребенком, его воспитания и всестороннего развития. Законодательство об административных правонарушениях такого института не содержит", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей, сообщил РИА Новости Метелев. "Законопроектом предлагается не применять наказание в виде административного ареста к мужчине, имеющему детей в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, в связи с тем, что такое наказание может привести к оставлению ребенка без родительского присмотра", - сказал он. Парламентарий добавил, что, согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за первое полугодие 2023 года к административному аресту было привлечено 387 055 лиц, из них за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, привлечено 387 040 лиц. "Из действующего правового регулирования следует, что суды … вправе и обязаны обеспечить должный баланс между осуществлением целей административного наказания и защитой прав и законных интересов детей правонарушителя. В связи с этим, разрешая вопрос о назначении административного ареста мужчине … воспитывающему детей в возрасте до 14 лет, у судов есть право применить альтернативную санкцию. При этом привлекаемое лицо должно представить документы, подтверждающие, что применение к нему административного ареста повлечет оставление его ребенка без родительского присмотра", - уточняется в пояснительном документе. Данная поправка в законодательство РФ разрешит важный вопрос, затрагивающий десятки тысяч родителей по всей России, заключается в нем.
https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922226687.html
https://ria.ru/20240320/gosduma-1934425863.html
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общество, россия, артем метелев (депутат), татьяна москалькова, госдума рф, год семьи
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Год семьи
В кабмин внесли проект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

В кабмин внесли законопроект, запрещающий административный арест отцов-одиночек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Законопроект, запрещающий установление административного ареста в отношении мужчин, имеющих детей до 14 лет и являющихся единственными родителями, направлен на отзыв в правительство, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Часть 2 статьи 3.9 КоАП РФ после слов "14 лет," дополнить словами "мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет и являющимися единственным родителем, лицам, являющимся единственным усыновителем, опекуном, попечителем ребенка возрасте до четырнадцати лет и (или) ребенка-инвалида ... Подготовленный к внесению в ГД, для получения официального отзыва правительства РФ ", - написано в документах к законопроекту.
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Инициативу разработали глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев и первый заместитель главы комитета по госстроительству Ирина Панькина. На эту проблему также обращала внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Уголовное законодательство, направленное на борьбу с общественно опасными деяниями, содержит в себе институт отсрочки отбывания наказания. В соответствии с … УК РФ, мужчине, имеющему ребенка… до 14 лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком 14 лет. Применение данной нормы … направлено на обеспечение соблюдения прав… несовершеннолетних, надлежащего ухода за ребенком, его воспитания и всестороннего развития. Законодательство об административных правонарушениях такого института не содержит", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей, сообщил РИА Новости Метелев.
"Законопроектом предлагается не применять наказание в виде административного ареста к мужчине, имеющему детей в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, в связи с тем, что такое наказание может привести к оставлению ребенка без родительского присмотра", - сказал он.
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Парламентарий добавил, что, согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за первое полугодие 2023 года к административному аресту было привлечено 387 055 лиц, из них за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, привлечено 387 040 лиц. "Из действующего правового регулирования следует, что суды … вправе и обязаны обеспечить должный баланс между осуществлением целей административного наказания и защитой прав и законных интересов детей правонарушителя. В связи с этим, разрешая вопрос о назначении административного ареста мужчине … воспитывающему детей в возрасте до 14 лет, у судов есть право применить альтернативную санкцию. При этом привлекаемое лицо должно представить документы, подтверждающие, что применение к нему административного ареста повлечет оставление его ребенка без родительского присмотра", - уточняется в пояснительном документе.
Данная поправка в законодательство РФ разрешит важный вопрос, затрагивающий десятки тысяч родителей по всей России, заключается в нем.
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