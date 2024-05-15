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Присяжные признали виновными участников ОПГ, совершивших семь убийств - РИА Новости, 15.05.2024
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22:47 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/opg-1946286347.html
Присяжные признали виновными участников ОПГ, совершивших семь убийств
Присяжные признали виновными участников ОПГ, совершивших семь убийств - РИА Новости, 15.05.2024
Присяжные признали виновными участников ОПГ, совершивших семь убийств
Присяжные признали виновными участников ОПГ Анатолия Фурсова*, которые совершили семь убийств и одно покушение, являвшихся клиентами компании Фурсова* и... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:47
2024-05-15T22:47
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Присяжные признали виновными участников ОПГ Анатолия Фурсова*, которые совершили семь убийств и одно покушение, являвшихся клиентами компании Фурсова* и заключившими с ним договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по Москве. "Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 5 человек. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30 пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2017 по 2019 год участники преступной группировки под предводительством Фурсова* убили трех женщин и четырех мужчин, а также покушались на жизнь еще одной женщины. Как подчеркивает СК, все потерпевшие были клиентами компании Фурсова* - они заключали с обвиняемым договоры ренты или же пожизненного содержания с иждивением. Отмечается, что на основании вердикта коллегии присяжных судом будет вынесен приговор. Кроме того, в отношении лидера группы Фурсова* и трех соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас обвиняемые объявлены в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Присяжные признали виновными участников ОПГ, совершивших семь убийств

Присяжные признали виновными участников ОПГ Фурсова, которые совершили 7 убийств

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Присяжные признали виновными участников ОПГ Анатолия Фурсова*, которые совершили семь убийств и одно покушение, являвшихся клиентами компании Фурсова* и заключившими с ним договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по Москве.
"Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении 5 человек. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30 пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 2017 по 2019 год участники преступной группировки под предводительством Фурсова* убили трех женщин и четырех мужчин, а также покушались на жизнь еще одной женщины. Как подчеркивает СК, все потерпевшие были клиентами компании Фурсова* - они заключали с обвиняемым договоры ренты или же пожизненного содержания с иждивением.
Отмечается, что на основании вердикта коллегии присяжных судом будет вынесен приговор. Кроме того, в отношении лидера группы Фурсова* и трех соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас обвиняемые объявлены в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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