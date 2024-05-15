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В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T23:30
2024-05-15T23:30
2024-05-15T23:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
На всей территории Белгородской области запустили сирену ракетной опасности