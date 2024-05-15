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В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/opasnost-1946284169.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в среду в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:25
2024-05-15T22:25
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в среду в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. "На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240515/rakety-1946283315.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в среду в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
"На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Бомба AASM Hammer - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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