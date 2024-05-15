https://ria.ru/20240515/opasnost-1946284169.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в среду в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:25
2024-05-15T22:25
2024-05-15T22:25
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в среду в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. "На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240515/rakety-1946283315.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c44463ef17d3107f75acd56fbcb2c555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность