https://ria.ru/20240515/opasnost-1946269059.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:30

2024-05-15T20:30

2024-05-15T20:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор объявил ракетную опасность на всей территории Белгородской области в 19.43 мск. "На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия