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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:30
2024-05-15T20:30
2024-05-15T20:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор объявил ракетную опасность на всей территории Белгородской области в 19.43 мск. "На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности