https://ria.ru/20240515/opasnost-1946226018.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:09
2024-05-15T18:09
2024-05-15T18:09
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_0:68:2852:1672_1920x0_80_0_0_d60ca74992fc412da87f592e33218793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными. А в случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_605ca350acacf5a02203ed625e9cab15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили авиационную опасность