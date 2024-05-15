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В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
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18:09 15.05.2024
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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:09
2024-05-15T18:09
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными. А в случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".
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херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность

Сальдо: в Херсонской области объявили авиационную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.
Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными. А в случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоБезопасность
 
 
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