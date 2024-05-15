https://ria.ru/20240515/opasnost-1946226018.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 15.05.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:09

2024-05-15T18:09

2024-05-15T18:09

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_0:68:2852:1672_1920x0_80_0_0_d60ca74992fc412da87f592e33218793.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо. Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными. А в случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, безопасность