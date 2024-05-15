https://ria.ru/20240515/opasnost-1946201534.html

В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 15.05.2024

В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменена авиационная опасность, она продлилась почти пять часов, сообщил в среду в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:55

2024-05-15T14:55

2024-05-15T17:06

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир сальдо

херсонская область

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Херсонской области отменена авиационная опасность, она продлилась почти пять часов, сообщил в среду в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо."Отмена авиационной опасности Херсонская область", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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безопасность, владимир сальдо, херсонская область