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В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменена авиационная опасность, она продлилась почти пять часов, сообщил в среду в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:55
2024-05-15T14:55
2024-05-15T17:06
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Херсонской области отменена авиационная опасность, она продлилась почти пять часов, сообщил в среду в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо."Отмена авиационной опасности Херсонская область", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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безопасность, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Сальдо, Херсонская область
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области отменили авиационную опасность