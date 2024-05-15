https://ria.ru/20240515/opasnost-1946199385.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:55
2024-05-15T16:55
2024-05-15T17:04
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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белгородская область, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность