https://ria.ru/20240515/opasnost-1946199385.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:55

2024-05-15T16:55

2024-05-15T17:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, белгород, безопасность