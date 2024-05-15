Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 15.05.2024 (обновлено: 09:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/ogranicheniya-1946056735.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.05.2024
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда, сообщила Росавиация в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:26
2024-05-15T09:38
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938045279_0:114:3068:1841_1920x0_80_0_0_a4835c866a965c771b1f7d608641bb3f.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07.27 мск, аэропорт Нижнекамска - с 07.55 мск", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240427/vnukovo-1942709213.html
казань
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938045279_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_284c8962692b3cad473b8fe07e43a050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют суда

© iStock.com / undreyДевушка около информационного табло в аэропорту
Девушка около информационного табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / undrey
Девушка около информационного табло в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда, сообщила Росавиация в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07.27 мск, аэропорт Нижнекамска - с 07.55 мск", - говорится в сообщении.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации
27 апреля, 11:33
 
КазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала