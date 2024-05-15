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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.05.2024

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда, сообщила Росавиация в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:26

2024-05-15T09:26

2024-05-15T09:38

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда, сообщила Росавиация в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07.27 мск, аэропорт Нижнекамска - с 07.55 мск", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240427/vnukovo-1942709213.html

казань

нижнекамск

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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия