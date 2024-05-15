https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html

Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения

Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения - РИА Новости, 15.05.2024

Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения

Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя московского главка... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:41

2024-05-15T09:41

2024-05-15T11:37

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова."С 45-летним заведующим хирургического отделения ООО "Ай Кью Пластик" и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки", — сказала она.Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы, добавила Иванова.О задержании медиков стало известно накануне. Оба проходят по делу об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.В середине апреля по этому делу допросили пластического хирурга Тимура Хайдарова, с деятельностью которого связана клиника.По данным следствия, 16 февраля в клинике IQ Plastique на севере Москвы прооперировали 36-летнего пациента. На следующий день после выписки он почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему сделали еще одну операцию. Но состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20240416/moskva-1940345780.html

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)