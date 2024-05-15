Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения
Двум врачам клиники Хайдарова в Москве предъявили обвинения
© Фото : Столичный СК/TelegramВрач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
© Фото : Столичный СК/Telegram
Врач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
"С 45-летним заведующим хирургического отделения ООО "Ай Кью Пластик" и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки", — сказала она.
Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы, добавила Иванова.
О задержании медиков стало известно накануне. Оба проходят по делу об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.
© Фото : Столичный СК/TelegramВрач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
© Фото : Столичный СК/Telegram
Врач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
В середине апреля по этому делу допросили пластического хирурга Тимура Хайдарова, с деятельностью которого связана клиника.
По данным следствия, 16 февраля в клинике IQ Plastique на севере Москвы прооперировали 36-летнего пациента. На следующий день после выписки он почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему сделали еще одну операцию. Но состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.