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Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения - РИА Новости, 15.05.2024
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09:41 15.05.2024 (обновлено: 11:37 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html
Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения
Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения - РИА Новости, 15.05.2024
Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения
Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя московского главка... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:41
2024-05-15T11:37
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова."С 45-летним заведующим хирургического отделения ООО "Ай Кью Пластик" и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки", — сказала она.Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы, добавила Иванова.О задержании медиков стало известно накануне. Оба проходят по делу об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.В середине апреля по этому делу допросили пластического хирурга Тимура Хайдарова, с деятельностью которого связана клиника.По данным следствия, 16 февраля в клинике IQ Plastique на севере Москвы прооперировали 36-летнего пациента. На следующий день после выписки он почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему сделали еще одну операцию. Но состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20240416/moskva-1940345780.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения

Двум врачам клиники Хайдарова в Москве предъявили обвинения

© Фото : Столичный СК/TelegramВрач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
Врач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Врач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Двум врачам клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова предъявили обвинения, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
"С 45-летним заведующим хирургического отделения ООО "Ай Кью Пластик" и 28-летним врачом-хирургом указанной клиники проведены следственные действия, в том числе допросы, очные ставки", — сказала она.
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16 апреля, 12:24
Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы, добавила Иванова.
О задержании медиков стало известно накануне. Оба проходят по делу об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.
© Фото : Столичный СК/TelegramВрач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
Врач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Врач клиники пластической хирургии IQ Plastique, которому предъявлено обвинение
В середине апреля по этому делу допросили пластического хирурга Тимура Хайдарова, с деятельностью которого связана клиника.
По данным следствия, 16 февраля в клинике IQ Plastique на севере Москвы прооперировали 36-летнего пациента. На следующий день после выписки он почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему сделали еще одну операцию. Но состояние пациента снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Пластический хирург Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента
15 апреля, 10:14
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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