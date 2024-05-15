https://ria.ru/20240515/obvinenie-1946151355.html

В Курганской области адвоката обвинили в фальсификации документов

В Курганской области адвоката обвинили в фальсификации документов - РИА Новости, 15.05.2024

В Курганской области адвоката обвинили в фальсификации документов

Адвокат Коллегии адвокатов Курганской области арестована по обвинению в фальсификации документов, которые позволили ранее срока выйти из колонии осужденному,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:50

2024-05-15T14:50

2024-05-15T14:50

происшествия

курганская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Адвокат Коллегии адвокатов Курганской области арестована по обвинению в фальсификации документов, которые позволили ранее срока выйти из колонии осужденному, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным СУСК, в 2020-2021 годах адвокат представила в суд ходатайства об освобождении от наказания двух мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывающих сроки в местах лишения свободы, к которым приобщила медицинские документы с ложными сведениями о наличии у них тяжелых заболеваний. Впоследствии один из осужденных освободился более чем на 4 года раньше положенного срока, тем самым совершив побег из исправительной колонии. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката областной коллегии адвокатов... Адвокат задержана. По ходатайству следствия судом она заключена под стражу", - говорится в сообщении. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 1 статьи 313, частью 3 статьи 303 (пособничество в побеге из мест лишения свободы, фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении). Следствием продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего уролога Курганской областной клинической больницы, обвиняемого в получении взяток, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html

https://ria.ru/20231110/sledovateli-1908786453.html

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происшествия, курганская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)