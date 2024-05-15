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Рогов рассказал о последствиях обстрела Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 15.05.2024 (обновлено: 23:33 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/obstrel-1946257212.html
Рогов рассказал о последствиях обстрела Запорожской области
Рогов рассказал о последствиях обстрела Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2024
Рогов рассказал о последствиях обстрела Запорожской области
При обстреле украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области полностью разрушен и сгорел магазин, в нем могли быть люди, сообщил в среду... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:26
2024-05-15T23:33
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. При обстреле украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области полностью разрушен и сгорел магазин, в нем могли быть люди, сообщил в среду РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, в одном из домов, куда прилетел снаряд, жили бабушка с дедушкой и маленькой внучкой."В результате обстрела бабушка получила ранения в голову и ногу, а дедушка - в голову, живот и бедро. Дед Иосиф находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Внучка чудом осталась целой, так как буквально за считанные секунды до прилета снаряда вышла в другую комнату", - отметил Рогов.Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ подвергли массированному обстрелу город Каменка-Днепровская, есть пострадавшие."Один из ударов пришелся в магазин. Он полностью разрушен и сгорел. Учитывая, что удар наносился в начале пятого вечера, то в магазине во время обстрела могли быть люди", - сказал Рогов РИА Новости.По его словам, установить точную информацию можно будет после ликвидации пожара. При этом Рогов подчеркнул, что во время обстрела пострадали мирные жители в других частях города.
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Рогов рассказал о последствиях обстрела Запорожской области

Рогов: при обстреле Каменки-Днепровской в Запорожской области сгорел магазин

© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия обстрела украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области
Последствия обстрела украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия обстрела украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. При обстреле украинскими войсками города Каменка-Днепровская в Запорожской области полностью разрушен и сгорел магазин, в нем могли быть люди, сообщил в среду РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На данный момент известно как минимум о семи пострадавших в результате обстрела боевиками ВСУ мирного города Каменка-Днепровская в Запорожской области", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из домов, куда прилетел снаряд, жили бабушка с дедушкой и маленькой внучкой.
"В результате обстрела бабушка получила ранения в голову и ногу, а дедушка - в голову, живот и бедро. Дед Иосиф находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Внучка чудом осталась целой, так как буквально за считанные секунды до прилета снаряда вышла в другую комнату", - отметил Рогов.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ подвергли массированному обстрелу город Каменка-Днепровская, есть пострадавшие.
"Один из ударов пришелся в магазин. Он полностью разрушен и сгорел. Учитывая, что удар наносился в начале пятого вечера, то в магазине во время обстрела могли быть люди", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, установить точную информацию можно будет после ликвидации пожара. При этом Рогов подчеркнул, что во время обстрела пострадали мирные жители в других частях города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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